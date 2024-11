Κίνηση της Ρεάλ για Αλεξάντερ Άρνολντ – Ενημέρωσε τη Λίβερπουλ πως ξεκινά επαφές τον Γενάρη (pic)

Μεταγραφή που θα… ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το «talkSPORT» η Μαδριλένοι ενημέρωσαν την Λίβερπουλ πως τον Γενάρη θα ξεκινήσουν επαφές με την πλευρά του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, του οποίου το συμβόλαιο με τους «Reds» λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Όλα αυτά, την ώρα που η «Marca» αποκάλυψε πως οι δύο σύλλογοι συναντήθηκαν στο Μερσεϊσάιντ πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη League Phase του Champions League, για να συζητήσουν την υπόθεση του 26χρονου Άγγλου μπακ.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA ο Αλεξάντερ Άρνολντ έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει, από τη στιγμή που θα μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ. Αυτό, ξεκινά από 1/1 του 2025.

Real Madrid have informed Liverpool of their desire to sign Trent Alexander-Arnold on a free transfer, talkSPORT understands. 😲

Madrid are looking to sign the England right-back on a pre-contract agreement in January, as Trent’s Liverpool contract is set to expire on 30th of… pic.twitter.com/QiLMRcyp5s

— talkSPORT (@talkSPORT) November 29, 2024