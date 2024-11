«Κλείνει» το line-up για το Super Bowl LIX: Αυτοί που θα σταθούν στο πλευρό του Κέντρικ Λαμάρ

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν έως τη στιγμή που η Νέα Ορλεάνη να φορέσει τα καλά της για να υποδεχθεί το Super Bowl. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός made in USA, μπορεί να μην απασχολεί τον περισσότερο κόσμο εκτός ΗΠΑ στο αθλητικό κομμάτι, ωστόσο στο καλλιτεχνικό τραβάει πάνω του όλα τα φώτα.

Άλλωστε, εδώ και χρόνια, οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο pregame show, αλλά κυρίως στο ημίχρονο, αποτελούν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, μετατρέποντας το Super Bowl σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά show.

Φέτος, η συζήτηση για τον καλλιτέχνη που θα σηκώσει στους ώμους του το σόου του ημιχρόνου, έκλεισε από τον Σεπτέμβριο: ο Κέντρικ Λαμάρ των 17 Grammy και βραβευμένος με Πούλιτζερ θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής – έστω κι αν πολλοί άλλοι μουσικοί αντιδρούν.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνουν γνωστά τα ονόματα του pregame show. Αυτοί θα είναι ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζον Μπατίστ, ο διάσημος μουσικός της τζαζ Τρομπόνε Σόρτι, η σπουδαία soul τραγουδίστρια Ledisi και η βραβευμένη με Grammy Λόρεν Ντέιγκλ.

Super Bowl LIX Pregame is set to be a celebration in New Orleans. See you Feb. 9. 🎶 #SBLIX@JonBatiste @Tromboneshorty @Lauren_Daigle @ledisi @RocNation @NFLonFOX pic.twitter.com/mOVrHEhpMK

— NFL (@NFL) November 28, 2024