Έξι νεκροί σε διελεύσεις στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία - Ο λιβανέζικος στρατός θα αναπτυχθεί στον νότο

Το υπουργείο Άμυνας στη Συρία έκανε γνωστό πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διελεύσεις στα σύνορα Λιβάνου – Συρίας αργά χθες βράδυ, μερικές ώρες προτού τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Πολίτες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στον νότιο Λίβανο

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του λιβανικού εδάφους, στοχοποιώντας συνοριακές διελεύσεις (στη μεθόριο) της Συρίας και του Λιβάνου», σημείωσε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η επίθεση σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο στρατιώτες» —τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν πολίτες— και «τραυμάτισε άλλους 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, γυναίκες και εργαζόμενους της συριακής αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου», πρόσθεσε η Δαμασκός.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τους νεκρούς στη Συρία:

3 dead in #Israel strikes on #Syria border crossings with #Lebanon: monitor, authorities. #Palestine #Gaza https://t.co/DlqBzBOLFm pic.twitter.com/QOHVNR4wgf

— Arab News (@arabnews) November 26, 2024

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε «τα απαραίτητα μέτρα» για να αναπτυχθεί εκ νέου στο νότιο τμήμα της χώρας, αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα ο λιβανέζικος στρατός ζήτησε από τους κατοίκους των μεθοριακών περιοχών να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους προτού αποσυρθούν από την περιοχή τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Μετά την έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας ο στρατός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του στον νότιο» Λίβανο, επεσήμαναν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Η ανάρτηση στο Χ:

مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١.

في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى… pic.twitter.com/ecaWdwat1j — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 27, 2024

«Η διοίκηση του στρατού ζητεί από τους πολίτες να περιμένουν προτού επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις που βρίσκονται στο μέτωπο στο οποίο έχουν διεισδύσει οι δυνάμεις του ισραηλινού εχθρού αναμένοντας την αποχώρησή τους», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ