Ροντ Στιούαρτ: Θα είναι ο τρίτος γηραιότερος καλλιτέχνης στην εμβληματική σκηνή Pyramid του Glastonbury

Ooh lala! Ο Ροντ Στιούαρτ θα ρωτήσει στο Glastonbury «Da Ya Think I’m Sexy?» τον ερχόμενο Ιούνιο μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο τραγουδιστής του «The first cut is the deepest» θα είναι ένας από τους γηραιότερους καλλιτέχνες που έκανε την εμφάνισή του στο φεστιβάλ.

Ο 79χρονος τραγουδιστής θα παίξει στο «legend slot» του φεστιβάλ την Κυριακή το απόγευμα, όπως αποκαλύφθηκε την Τρίτη στην πρώτη ανακοίνωση καλλιτεχνών του Glastonbury για την έκδοση του 2025.

Ποια ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε στο φεστιβάλ

Ο Στιούαρτ έπαιξε για τελευταία φορά στο Glastonbury το 2002, όταν ήταν headliner μαζί με τους Coldplay και τους Stereophonics. Η ανακοίνωση της Τρίτης τον καθιστά το πρώτο άτομο στην ιστορία του φεστιβάλ που είναι και headliner και παίρνει θρυλικό billing.

Η μουσική πορεία του Ροντ Στιούαρτ

Ο Στιούαρτ γελά «στα μούτρα» των σοβαροφανών από τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Γεννημένος στο βόρειο Λονδίνο, ο μικρότερος γιος ενός Σκωτσέζου οικοδόμου, ξεκίνησε με την ελπίδα να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μέχρι που ανακάλυψε, σε ηλικία 16 ετών, ότι «η ζωή ενός μουσικού είναι πολύ πιο εύκολη». «Μπορώ επίσης να μεθύσω», είχε πει σε συνέντευξή του χιουμοριστικά. Ένα σύντομο φλερτ με τη φολκ και τη μπίτνικ σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του ’60 δεν επρόκειτο ποτέ να διαρκέσει: υπερβολικά ατημέλητο και δύσοσμο για ένα παγώνι σαν τον Στιούαρτ.

Ανακαλύπτοντας τις δίδυμες χαρές της αμερικανικής soul μουσικής και των προϊόντων χτενίσματος, οδηγήθηκε στην πνευματική του πατρίδα, τη mod κουλτούρα, και, πριν περάσει πολύς καιρός, ο Στιούαρτ έπαιζε με την εξαιρετικά στυλάτη jazz/soul τραγουδίστρια Τζούλι Ντρίσκολ και τον Βρετανό πρωτοπόρο των blues Λονγκ Τζον Μπάλντρι στο supergroup Steampacket. Μέχρι να ενταχθεί στους Faces το 1969, αυτή την ατίθαση μπάντα από ροκάδες της καλής στιγμής που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του απόλυτου μοντέρνου συγκροτήματος Small Faces.

Ο Ροντ Στιούαρτ, όμως, πειραματιζόταν με την εικόνα του κι αυτό σήμαινε εντάσεις με τους Faces από την αρχή, καθώς ήταν ένας άνθρωπος που είχε φυσική κλίση προς τη σόλο καριέρα στην οποία και έκανε «πάταγο».

Ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ροντ Στιούαρτ έχει κυκλοφορήσει 32 στούντιο άλμπουμ από το 1969, συμπεριλαμβανομένου του φετινού «Swing Fever» με τον Τζούλς Χόλαντ. Πέρα από το «Da Ya Think I’m Sexy», οι επιτυχίες του περιλαμβάνουν τα «Maggie May», «All for Love», «Sailing» και «I Don’t Want to Talk About It».΄

Θα είναι ένας από τους γηραιότερους καλλιτέχνες του Glastonbury

Ο Ροντ Στιούαρτ θα είναι ο τρίτος γηραιότερος καλλιτέχνης που θα είναι επικεφαλής στην εμβληματική σκηνή Pyramid του Glastonbury.

Ο Μπερτ Μπάκαρα, σε ηλικία 87 ετών, ήταν επικεφαλής το 2015, ενώ ο Πολ Μακάρτνεϊ γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του με τεράστια πλήθη στο φεστιβάλ το 2022, σύμφωνα με το GB News.

Την περσινή θέση του θρύλου κατείχε η Σανάια Τουέιν, η οποία έφερε λίγη country ατμόσφαιρα στο Worthy Farm. Συμμετείχε στους headliners Dua Lipa, Coldplay και SZA. Τα εισιτήρια για το φεστιβάλ του 2025 άρχισαν να πωλούνται νωρίτερα αυτό το μήνα και εξαντλήθηκαν σε μόλις 35 λεπτά. Αν και οι headliners δεν θα ανακοινωθούν μέχρι την άνοιξη, οι φήμες ήδη κυκλοφορούν για το ποιος θα ανέβει στη σκηνή Pyramid, με ονόματα όπως η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Eminem και η Charli XCX να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Το Glastonbury ανακοίνωσε προηγουμένως ότι το 2026 θα είναι έτος αγρανάπαυσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα διεξαχθεί φεστιβάλ, καθιστώντας τη ζήτηση για τη διοργάνωση του επόμενου καλοκαιριού ακόμη μεγαλύτερη.

*Πηγές: GB News, The times, Variety