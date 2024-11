Ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Τομ Φλέτσερ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου χθες Δευτέρα στο Πορτ Σουδάν για την «επιδημία σεξουαλικής βίας» με θύματα τις γυναίκες στο Σουδάν που ρημάζει ο πόλεμος, κάνοντας λόγο για φαινόμενο «απαράδεκτου» εύρους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Ντρέπομαι που δεν είμαστε σε θέση να σας προστατεύσουμε, ντρέπομαι γι’ αυτό που έκαναν άνδρες όπως εγώ», είπε ο Βρετανός κατά την πρώτη επίσκεψή του στην πόλη, που βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Πορτ Σουδάν έχει μετατραπεί στην de facto πρωτεύουσα του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, όταν το Χαρτούμ μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει μετατρέψει πάνω από 11 εκατομμύρια πολίτες σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και γέννησε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο εδώ και δεκαετίες.

Σχεδόν 26 εκατομμύρια Σουδανοί — χονδρικά ο μισός πληθυσμός — αντιμετωπίζουν κίνδυνο να λιμοκτονήσουν και τα δυο εμπόλεμα μέρη κατηγορούνται για τη χρήση της πείνας ως όπλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Φλέτσερ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, de facto ηγέτη του Σουδάν, και συζήτησε τις δύσκολες προσπάθειες με σκοπό ν’ «αυξηθούν οι παραδόσεις βοήθειας» διαπερνώντας «σύνορα» και «γραμμές μετώπων».

Εργαζόμενοι σε οργανώσεις και οργανισμούς αρωγής καταγγέλλουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια από πλευράς της σουδανικής χούντας.

Today I’ve been in Kassala meeting some of those who have been displaced by the horrific conflict in #Sudan.

People who’ve endured the worst atrocities.

We’ve got to get the world’s attention. pic.twitter.com/1W65Jm5L45

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 24, 2024