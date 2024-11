Άρμι Χάμερ: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και κανιβαλισμό‍

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλιαμ Χ. Μέισι συνεργάζεται με τον Τόμας Τζέιν και τον Άρμι Χάμερ στη νέα γουέστερν ταινία με τίτλο «Frontier Crucible».

Το φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή του Άρμι Χάμερ στην υποκριτική, μετά τις καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση και κανιβαλισμό που τον έφεραν στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

William H. Macy Joins Thomas Jane & Armie Hammer In Western ‘Frontier Crucible’, Filming Underway https://t.co/cLC5qiytT9 — Deadline (@DEADLINE) November 22, 2024

Οι κατηγορίες που βάραιναν τον Άρμι Χάμερ

Στις αρχές του 2021, ο Άρμι Χάμερ βρισκόταν σε ένα σημείο που πολλοί θα χαρακτήριζαν ως την κορυφή της καριέρας του. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων ρόλων σε μεγάλες ταινίες, όπως το «Call Me by Your Name» (2017), όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του και το «The Social Network» (2010), όπου ενσάρκωσε τους δίδυμους Winklevoss, ο Χάμερ είχε καθιερωθεί ως ένας από τους πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς της γενιάς του.

Τον Ιανουάριο του 2021 άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρές καταγγελίες εναντίον του ηθοποιού, οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της χρονιάς.

Λίγο πριν το ξέσπασμα των καταγγελιών, ο Άρμι Χάμερ ήταν προσφάτως χωρισμένος. Ο ηθοποιός είχε παντρευτεί το 2010 με την Ελίζαμπεθ Τσάμπερς, μια τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματία. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά και φαινόταν να έχουν μια ευτυχισμένη οικογένεια, που παρουσίαζαν συχνά στα social media και σε δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2020, μετά από δέκα χρόνια γάμου, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Η Ελίζαμπεθ Τσάμπερς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Ο χωρισμός τους φάνηκε να είναι φιλικός, αν και αργότερα, με την έκρηξη του σκανδάλου, η Τσάμπερς ανέφερε ότι ήταν «σοκαρισμένη» και «συντετριμμένη» από τις αποκαλύψεις.

Armie Hammer’s ex Elizabeth Chambers details divorce ‘riddled with scandal’: ‘Absolute hell’ https://t.co/KuuGVX70gB — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) April 10, 2024

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον γάμο του, ο Χάμερ φέρεται να είχε αρκετές ερωτικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις και οι επικοινωνίες του με διάφορες γυναίκες μέσω social media έγιναν ο πυρήνας των καταγγελιών που έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά το 2021. Οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά του φετίχ και οι κατηγορίες για κακοποίηση προκάλεσαν σοκ.

Μια σειρά από γυναίκες άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για την περίπτωση του Άρμι Χάμερ και τις ακραίες επιθυμίες του. Ο ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό, αλλά και κανιβαλισμό, καθώς πληθώρα γυναικών με τις οποίες διατηρούσε σχέση κατέθεσαν ένα κοινό βίωμα: Την προτροπή να αφαιρέσουν κάποιο μέλος του σώματός τους με σκοπό ο Χάμερ είτε να το καταναλώσει, είτε να ερωτοτροπήσει μαζί του.

Η δημόσια αντίδραση στις αποκαλύψεις αυτές ήταν καταστροφική για τον Hammer. Ο ηθοποιός απολύθηκε ή παραιτήθηκε από μια σειρά από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ η καριέρα του κατέρρευσε σχεδόν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο Hammer αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις του με τις γυναίκες αυτές ήταν συναινετικές και βασίζονταν σε αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη.

Η επιστροφή του Άρμι Χάμερ

Παρότι η αστυνομία του Λος Άντζελες ξεκίνησε έρευνα μετά τη σειρά καταγγελιών, δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να μην του απαγγείλει κατηγορίες. Έτσι, η ιστορία ξεχάστηκε και το cancel στον Χάμερ επίσης, με αποτέλεσμα, μετά το μεγάλο διάλειμμα που έκανε από την υποκριτική, τώρα να κάνει μια νέα προσπάθεια επιστροφής.

Η ταινία «Frontier Crucible»

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Χάρι Γουίτινγκτον, που κυκλοφόρησε το 1961. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1870 και ακολουθεί την πορεία ενός πρώην στρατιωτικού με τραγικό παρελθόν.

Ο ήρωας αναγκάζεται να συνεργαστεί με τρεις εγκληματίες, μια γοητευτική γυναίκα και τον τραυματισμένο σύζυγό της, σε μια προσπάθεια επιβίωσης στις σκληρές συνθήκες της Άγριας Δύσης.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάιλς Κλόχεσι, Έλι Μπράουν, Έντι Σπίαρς, Ζέιν Χολτς, Ράιαν Μασόν και η νεοεμφανιζόμενη Αυστραλή Μέρι Στίκλει.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Τράβις Μιλς, με τον Μαξίμ Αλεξάντρ στη διεύθυνση φωτογραφίας. Την παραγωγή ανέλαβαν ο Μιλς, ο Ντέιβιντ Γκουγκλιέμο και η Λίλιαν Κάμπελλ.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη σε δύο τοποθεσίες της Αριζόνα, τη Μονιουμέντ Βάλεϊ και το Πρέσκοτ.