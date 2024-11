Η νέα τουριστική ατραξιόν της Κίνας βρίσκεται στα 1.524 μέτρα πάνω από το έδαφος

Η Κίνα διαθέτει 3,7 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια για να εξερευνήσει κανείς. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι νέοι Κινέζοι ταξιδιώτες επιλέγουν να δουν τη χώρα τους από ψηλά.

Σε αυτό βοηθά και η νέα τουριστική ατραξιόν που ονομάζεται Tianti («Σκάλα του Ουρανού» στα κινέζικα). Έχει μήκος 168 μέτρα και εκτείνεται μεταξύ δύο βράχων σε ύψος 1.524 μέτρων, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ατραξιόν βρίσκεται στο όρος Qixing , στην επαρχία Χουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, μια περιοχή διάσημη για το πολύπλοκο ανάγλυφο και τις ποικιλόμορφες μορφές εδάφους της.

Προσελκύει κατά μέσο όρο περισσότερους από 1.200 τουρίστες καθημερινά, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης CCTV. Έχει γίνει τόσο δημοφιλής που κάποτε σημειώθηκε και μια «συμφόρηση ανθρώπων» στον αέρα.

The «Heavenly Staircase,» has opened in the mountains of China.

Its length is 168 m, and the height above the ground is about 1.5 km. You are allowed to climb only with insurance and accompanied by a guide.

You also need to be entirely insane. pic.twitter.com/qyRnJVYVPv

— Chay Bowes (@BowesChay) November 10, 2024