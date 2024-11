H Kristie Rahal είναι κομμώτρια και με το επάγγελμά της προσφέρει χαρά στα εκτοπισμένα παιδιά που βρίσκονται στον Λίβανο.

«Με κάνει χαρούμενη που βλέπω ότι μπορώ να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο», λέει η ίδια.

Η Rahal κατάγεται από την πόλη Jezzine στον νότιο Λίβανο. Μετακόμισε στη Βηρυτό πριν από δέκα χρόνια.

«Όταν πρωτοήρθα εδώ, όλα τα παιδιά με περικύκλωσαν. Όλα ήθελαν κούρεμα, και ήταν λίγο χαοτικό, οπότε αποφάσισα να τους δώσω αριθμούς. Έτσι, θα είναι… πιο οργανωμένα».

Αποστολή της τώρα είναι να βοηθήσει όσους το έχουν ανάγκη περισσότερο. Κάθε ημέρα κουρεύει 40 έως 60 παιδιά.

«Βλέποντας τα παιδιά ευτυχισμένα, νιώθω κι εγώ το ίδιο. Με παρηγορεί το γεγονός ότι μπορώ να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο, και ακόμα και αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το κούρεμα δεν είναι απαραίτητο, είναι ξέρεις, για την αυτοεκτίμησή του», προσθέτει η Rahal.

