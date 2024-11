Αυξήθηκαν στους 82 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές στην Παλμύρα

Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών τους οποίους εξαπέλυσε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στην Παλμύρα, προαιώνια πόλη στην έρημο της κεντρικής Συρίας, αυξήθηκε σε 82 νεκρούς και άλλους 31 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 56 Σύροι ενταγμένοι σε παραστρατιωτικές οργανώσεις πιστές στο Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Εκανε ακόμη λόγο για αρκετούς θανάτους αξιωματικών των συριακών ενόπλων δυνάμεων.

