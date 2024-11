Τουλάχιστον 3.544 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 15.036 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Το AFP παρουσιάζει την περίπτωση της Σελίν Χαϊντάρ, ποδοσφαιρίστριας που έπεσε σε κώμα μετά από ισραηλινή επίθεση, καθώς όσοι σκοτώνονται ή τραυματίζονται δεν είναι αριθμοί αλλά άνθρωποι που ο καθένας έχει τη δική του ιστορία.

Η Χαϊντάρ είναι η τελευταία χρονικά αθλήτρια που έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε μετά από πλήγμα του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να επιτίθεται σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, ενώ οι IDF δίνουν σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η διεθνής μέσος της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας της Βηρυτού, η οποία αναμενόταν να είναι αρχηγός της ομάδας αυτή τη χρονιά, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πλήγμα στο σπίτι της στο νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Σιγιάχ.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η ποδοσφαιρίστρια βρίσκεται σε κώμα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου στη Βηρυτό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

My friend and former team mate Celine Haidar, a member of the Lebanese women’s national team, was severely injured following an Israeli airstrike in Beirut today.

She is in critical condition. The whole women’s football community in Lebanon is in disbelief 🙏☹️ pic.twitter.com/yH6FjEGQ91

— assiletoufaily.bsky.social (@Assile_T10) November 16, 2024