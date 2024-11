Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο σήμερα το πρωί νότιο προάστιο της Βηρυτού, αφού ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFPTV.

Τρία πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή, με καπνό να υψώνεται κάθε φορά πάνω από τα κτίρια.

Από την Τρίτη ο στρατός του Ισραήλ έχει προχωρήσει σε πολλές αεροπορικές επιδρομές εναντίον νότιων προαστίων της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ.

Λίγο πριν τα σημερινά πλήγματα ο Αβιχάι Αντράεε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ανήρτησε στο Χ έκκληση προς τους κατοίκους της συνοικίας Χαρέτ Χρέικ να απομακρυνθούν, λέγοντας ότι βρίσκονται «κοντά σε υποδομές και συμφέροντα της Χεζμπολάχ».

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν τρεις επιδρομές «του εχθρού», εκ των οποίων μία κοντά στη Χαρέτ Χρέικ. «Το πρώτο πλήγμα εναντίον της Χαρέτ Χρέικ κατέστρεψε κτίρια και προκάλεσε σοβαρές ζημιές», διευκρίνισε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Footage of the destruction caused by the Israeli bombing of buildings in the Haret Hreik area, in the southern suburb of Beirut, as they try to cover up for the fact that they have failed to advance or hold even 1km of south Lebanon territory.

Think Stalingrad #Israel #Lebanon pic.twitter.com/CAAIbNzbnH

— Loose Cannon News (@slippy_mountain) November 16, 2024