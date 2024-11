Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ξανά χθες Δευτέρα το κέντρο της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ ρουκέτα της λιβανικής Χεζμπολάχ σκότωσε γυναίκα στο Ισραήλ, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως θα κοπάσει ο πόλεμος που μαίνεται (στη φωτογραφία του Reuters/Hussam Al-Masri, επάνω, νεκροί Παλαιστίνοι από τις χθεσινές δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας).

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει για 410η ημέρα τον πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου νέα αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους.

Για «πόλεμο εναντίον των παιδιών», κάνει λόγο ο Μπορέλ, για «ματωμένα χέρια» της ΕΕ, μιλά η Oxfam

BREAKING: For the second day in a row, Israel just bombed residential homes in the heart of Beirut, Lebanon’s capital, with no prior warning. This is a deliberate attack on civilians. Innocent people remain trapped beneath the rubble, fighting for their lives. pic.twitter.com/QFjrRdD4iD — sarah (@sahouraxo) November 18, 2024

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εγγυηθεί ότι η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, σύμμαχοι του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του, δεν θα είναι πλέον σε θέση να το βλάψουν.

Επιδρομή με «drone»

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ορκίστηκε ν’ αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μετά την άνευ προηγουμένου έφοδό του σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, ενώ επιδιώκει επίσης ν’ απωθήσει τους μαχητές του λιβανικού σιιτικού κινήματος από περιοχές κατά μήκος των συνόρων, ώστε να σταματήσουν οι ακατάπαυστες εκτοξεύσεις ρουκετών που έχουν αναγκάσει κάπου 60.000 ισραηλινούς πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Χθες βράδυ, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ζοκάκ ελ Μπλατ της λιβανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, έγινε επίθεση «drone του εχθρού» εναντίον της συνοικίας, κάπου 400 μέτρα από το Μεγάλο Σαράι, την έδρα των υπηρεσιών του πρωθυπουργού του Λιβάνου και όχι μακριά από την περιοχή όπου βρίσκονται ξένες πρεσβείες.

Φονική επίθεση της Χεζμπολάχ

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, γυναίκα σκοτώθηκε όταν ρουκέτα της Χεζμπολάχ έπληξε στη Σφαράμ (βόρεια), σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα στο βόρειο Ισραήλ.

Before the eyes of the world: Israel is dropping bombs near Beirut’s International Airport as planes full of civilians prepare to take off. Imagine the global uproar if such a scene took place in Ukraine. But since it’s happening in Lebanon, no one even bats an eyelash. pic.twitter.com/VTJGsXkHn4 — sarah (@sahouraxo) November 14, 2024

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ραμάτ Γκαν, προάστιο του Τελ Αβίβ, ανάμεσά τους γυναίκα που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την αναχαίτιση πυραύλου ο οποίος εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Συνολικά εκτοξεύθηκαν περίπου 100 «βλήματα» από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ χθες Δευτέρα, σύμφωνα με το ισραηλινό επιτελείο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε από την πλευρά της πως εξαπέλυσε μέσα στην ημέρα επίθεση με drones εφόρμησης εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Τελ Αβίβ.

Σφαγή στην καρδιά της Βηρυτού

Προχθές Κυριακή, δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 10 ανθρώπους στην καρδιά της Βηρυτού. Το ένα από τα θύματα ήταν εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Αφιφ, άλλα τέσσερα ήταν μέλη της ομάδας του, ανέφερε το κίνημα, η ηγεσία του οποίου έχει αποδεκατιστεί σε σειρά ισραηλινών επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες.

Let me tell you about my neighborhood in #Beirut. Mar Elias is a centrally located, religiously diverse, middle class area clustered a commercial street busy 24/7, full of stores, restaurants, schools, offices etc. Tonight a popular computer store was targeted by the Israeli army https://t.co/JMfCZFu9OS — Maya Mikdashi (@mayamikdashi) November 17, 2024

Μετά τους βομβαρδισμούς αυτούς, το υπουργείο Παιδείας διέταξε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην πρωτεύουσα χθες Δευτέρα και σήμερα.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Πέρα από τις εκτοξεύσεις ρουκετών, η Χεζμπολάχ, παρότι αναλυτές θεωρούν πως έχει αποδυναμωθεί, διαβεβαιώνει πως απωθεί τα ισραηλινά στρατεύματα που διεξάγουν χερσαίες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο από την 30ή Σεπτεμβρίου.

Την 8η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του ισραηλινού στρατού για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της. Επειτα από σχεδόν έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών στα σύνορα και αφού θεώρησε πως εξασθένησε τη Χαμάς, το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρους του πολέμου στον Λίβανο, αρχίζοντας την 23η Σεπτεμβρίου μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κυρίως εναντίον οχυρών της Χεζμπολάχ.

Από την 8η Οκτωβρίου 2023, πάνω από 3.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, στην πλειονότητά τους μετά την 23η Σεπτεμβρίου. Στο Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί 46 πολίτες και 78 στρατιωτικοί, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Στον Λίβανο έχουν εξάλλου εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Video shows the severely worsening conditions for forcibly displaced Palestinians in Khan Younis who are living in destroyed shelters and tents. Dozens of people have been killed in recent Israeli attacks on tents in al-Mawasi area, a designated ‘safe zone’ in southern Gaza. pic.twitter.com/lxTkBtTr68 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2024

Η κατάπαυση του πυρός

Οσο για την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, αξιωματούχος στη Βηρυτό δήλωσε πως η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νατζίμπ Μικάτι τη βλέπει «πολύ θετικά» και οριστικοποιεί τα «σχόλιά της» γι’ αυτή.

Ομως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά χθες πως ο στρατός θα συνεχίσει «να διεξάγει επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ ακόμη και σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, κάτι που το λιβανικό σιιτικό κίνημα απορρίπτει a priori.

Η Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από το Ιράν, είναι η μοναδική παράταξη στον Λίβανο που κράτησε τον οπλισμό της μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990). Κατηγορείται από τους επικριτές της πως είναι «κράτος εν κράτει».

«Αποκάλυψη»

Στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, στον καταυλισμό εκτοπισμένων αλ Μαουάσι (νότια), σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραπέμπει στην «Αποκάλυψη», στηλίτευσε χθες ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, μιλώντας για «πόλεμο εναντίον των παιδιών».

«Η ΕΕ έχει ματωμένα χέρια» στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κατήγγειλε από την πλευρά της η ΜΚΟ Oxfam.

Palestinians performed funeral prayers on Monday as they bid farewell to the victims of an Israeli strike that killed three in Khan Younis, according to the Palestinian Health Ministry. Footage showed relatives crying over the bodies of their loved ones wrapped in body bags, as… pic.twitter.com/iOSFKywoCV — Islam Channel (@Islamchannel) November 18, 2024

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Πάνω από 43.000 νεκροί

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

In this 1:22-minute video, can you spot a single building that hasn’t been bombed or burned? Khan Younis, southern Gaza. pic.twitter.com/voDjbvX6R6 — Maha Hussaini (@MahaGaza) November 12, 2024

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.922 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Εθνη.

Ανθρωπιστική καταστροφή

Και σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,4 εκατ. κατοίκων εκτοπίστηκε εξαναγκαστικά στον θύλακο, που έχει βυθιστεί σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των υπηρεσιών ασφαλείας εναντίον ανθρώπων που λεηλατούσαν φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Earlier today in Al Mawasi in Khan Younis, Gaza. For 404 days, Israel has been bombing civilians across #Gaza. This is life under #genocide pic.twitter.com/NLSxEuWN8A — Husam Zomlot (@hzomlot) November 13, 2024

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πήρε την εξουσία στον θύλακο το 2007, δυο χρόνια μετά την αποχώρηση του Ισραήλ που διατηρούσε υπό την κατοχή του τη Λωρίδας της Γάζας για 38 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ