Η λαμπερή βράβευση των Ολυμπιονικών στο Μονακό, οι θέσεις που έκαναν 1500 ευρώ και η αφιέρωση του Πρίγκιπα Αλβέρτου

Hταν ένα ονειρεμένο διήμερο για τους Έλληνες Ολυμπιονίκες, αυτό που πέρασαν πριν από λίγες ημέρες στο Μονακό, προσκεκλημένοι της Ελληνικής Κοινότητας του Πριγκηπάτου και της Προέδρου Κατερίνας Λαναρά.

Η πρόσκληση σε όσους ανέβηκαν στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του περασμένου καλοκαιριού μεταφέρθηκε μέσω της Ελληνικής Ολυμπιονίκης Επιτροπής και με εξαίρεση τον Μίλτο Τεντόγλου που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει, οι υπόλοιποι επιβιβάστηκαν στην πτήση της Aegean για τη Νίκαια.

Ο Απόστολος Χρήστου, ασημένιος Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση και οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες, Λευτέρης Πετρούνιας, Εμμανουήλ Καραλής, Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Πέτρος Γκαϊδατζής, Μιλένα Κοντού, Ζωή Φίτσιου, Θόδωρος Τσελίδης και Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, αλλά και ο Κύπριος αργυρός Ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας , Παύλος Κοντίδης, ήταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι, μαζί με τους προπονητές τους και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο.

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου, αλλά οι Ελληνες Ολυμπιονίκες – με εξαίρεση τον Αρχοντα των Κρίκων Πετρούνια, πήγαν στο Πριγκηπάτο μία μέρα νωρίτερα.

Η πρώτη έκπληξη αφορούσε τη διαμονή τους, καθώς έμειναν στο υπέροχο και πολυτελές «Hotel de Paris » που από το 1864 έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες από όλο τον κόσμο ενώ θεωρείται και το ιδανικό μέρος για να παρακολουθήσει το grand prix της Formula στο Μονακό.

Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας υπήρχε ένα κοκτέιλ στο ίδρυμα του Στέλιου Χατζηιωάννου όπου οι αθλητές ήταν ντυμένοι πιο casual. Aκολούθησε δείπνο στο φημισμένο εστιατόριο Cipriani, με τους Ολυμπιονίκες να γνωρίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας του Μονακό και να δοκιμάζουν γεύσεις που λίγοι θνητοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Την επομένη ήταν η κεντρική εκδήλωση στο Yaght Club of Monaco σε μία υπέροχξ βραδιά, παρουσία του Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονακό που είναι και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οι προσκλήσεις είχαν διατεθεί πολλές ημέρες νωρίτερα και ανάλογα με το τραπέζι, είχαν τιμές 400, 800, 1200 και 1500 ευρώ το άτομο, με μέρος των εσόδων να πηγαίνει στους αθλητές αλλά και στην Ολυμπιακή Επιτροπή του Μονακό.

Οι Έλληνες αθλητές φορώντας επίσημα ρούχα με τα οποία δεν τους έχουμε συνηθίσει, έτυχαν ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας. Άκουσαν πολλές φορές τη λέξη συγχαρητήρια και μπράβο, με όλους τους παριστάμενους να τους εκφράζουν την υπερηφάνεια τους, όταν τους έβλεπαν επάνω στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Πρίγκηπας Αλβέρτος παρέδωσε σε όλα παιδιά ένα βιβλίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με προσωπική αφιέρωση στον καθένα, γεγονός που τους εντυπωσίασε όλους.

Στην ομιλία του εκθείασε τις προσπάθειες των Ελλήνων και στη συνέχεια σιγοτραγούδησε με τη δημοφιλή σοπράνο Αναστασία Ζαννή το τραγούδι των Queen, We Are The Champions, σπάζοντας για λίγο το πρωτόκολλο. Επίσης η κα Ζαννή ερμήνευσε τον Εθνικό και τον Ολυμπιακό Ύμνο με τη βοήθεια του συνθέτη Νίκου Ροπαϊτη. Ακολούθησε πάρτι με πολύ κέφι, υπό τους ήχους Έλληνα dj που είχε έρθει για το σκοπό αυτό κατευθείαν από το Λονδίνο, με τους περισσότερους από τους Ολυμπιονίκες να χορεύουν ασταμάτητα. Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε η Μαριέττα Χρουσαλά.

Ολοι οι Ελληνες έμειναν πραγματικά εντυπωσιασμένοι από το ταξίδι, τόσο από την υποδοχή που έτυχαν από τους Ελληνες του Μονακό και τα λόγια αγάπης που άκουσαν, όσο και από όσα είδαν στο Πριγκηπάτο, στο οποίο οι περισσότεροι πήγαν για πρώτη φορά.

Ειδικά ο Χρήστου και ο Παπακωνσταντίνου έπαθαν… πλάνα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα που έβλεπαν παρκαρισμένα και στους δρόμους του Μονακό. Λάτρεις και οι δύο της τετρακίνησης δεν σταμάτησαν να συζητούν για πολυτελή οχήματα που υπήρχαν παντού!