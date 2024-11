Ωραίος, cool και Ιρλανδός: Η viral απάντηση του Πολ Μέσκαλ γνώρισε την αποθέωση στα social media

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή του Πολ Μέσκαλ. Ο 28χρονος από ένας ταλαντούχος ηθοποιός γνωστός μέσα στα βρετανικά σύνορα μετατράπηκε σε ανερχόμενο αστέρι του Χόλιγουντ. Από την αγγλική τηλεοπτική παραγωγή «Normal People» έφτασε να πρωταγωνιστή στην υπερπαραγωγή «Gladiator 2» και κατά πολλούς θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της 7ης Τέχνης.

Ένα πράγμα που δεν φαίνεται να έχει αλλάξει πάντως στη ζωή του Πολ Μέσκαλ είναι η συμπεριφορά του. Δείχνει αρκετά προσγειωμένος ακόμα – παρά την ξαφνική επιτυχία, με χιούμορ, χαλαρότητα και πάνω από όλα ειλικρίνεια.

Κάτι που έδειξε και στην πρεμιέρα του «Gladiator 2» στο Λος Άντζελες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Variety πόσο ενθουσιάστηκε που γνώρισε τον βασιλιά Κάρολο στην προβολή της ταινίας στο Λονδίνο.

«Δεν ήταν κάτι που περίμενα ποτέ με ανυπομονησία στη ζωή μου. Είμαι Ιρλανδός κι αυτό δεν ήταν ποτέ στη λίστα με τις προτεραιότητές μου» ήταν η αποστομοτική απάντηση του Πολ Μέσκαλ – μια απάντηση που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Paul Mescal on meeting King Charles: «I’m Irish, so it’s not on the list of priorities. But it’s an amazing thing for Ridley [Scott] because I know how important that is for him.» pic.twitter.com/AR60LJ0V4Z

— Variety (@Variety) November 19, 2024