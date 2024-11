Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε πλήθος έξω από δημοτικό σχολείο – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Ένας άνδρας οδήγησε ένα αυτοκίνητο επάνω σε μαθητές και ενήλικες έξω από δημοτικό σχολείο στην κεντρική Κίνα το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τραυματίστηκαν πολλοί.

Κανένα από τα θύματα δεν βρισκόταν σε κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία, στην επαρχία Χουνάν, όπου συνέβη το περιστατικό.

Ο οδηγός, 39 ετών, συνελήφθη.

Βίντεο με τα επακόλουθα δείχνουν μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι και άλλους να ουρλιάζουν για βοήθεια. Την ίδια ώρα αρκετοί άνθρωποι κείτονται στην άσφαλτο.

🇨🇳🚨‼ BREAKING: A vehicle drove into a group of people at a primary school in Changde, China, injuring several individuals, including many children.

The driver was apprehended by the crowd following the incident.

Local authorities are investigating the situation. pic.twitter.com/cv6KEvDDff

— TabZ (@TabZLIVE) November 19, 2024