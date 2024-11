Οι celebrities δεν έδωσαν λάμψη στην Κάμαλα – Τελείωσε η εποχή πολιτικής επιρροής τους;

Τα ονόματα των υποστηρικτών της Κάμαλα Χάρις διαβάζονται σαν μία λίστα των διασημοτήτων που πρόκειται να περπατήσουν σε κόκκινο χαλί ή να παρευρεθούν στο party του Vanity Fair. Oprah Winfrey, Megan Thee Stallion, Τζορτζ Κλούνεϊ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπρους Σπρίνγκστιν και πολλοί, πολλοί άλλοι.

Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τα μεγάλα ονόματα που υποστήριξαν την αποτυχημένη υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για τον Λευκό Οίκο, καθιστώντας την μία από τις πιο αστραφτερές πολιτικές εκστρατείες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ακόμη και η μεγαλύτερη σημερινή σταρ του κόσμου – η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ – τάχθηκε υπέρ της Χάρις.

Ωστόσο, καθώς οι ειδήμονες εξετάζουν τα σημεία της εκλογικής αποτυχίας της Χάρις, πολλοί επικεντρώθηκαν στους celebrities για να ασκήσουν ιδιαίτερη κριτική, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ακτινοβολία της διασημότητας που έπεφτε πάνω στο εκλογικό σώμα μπορεί να ενίσχυσε το όραμα μία εκστρατείας της Χάρις που δεν είχε επαφή με τις ανησυχίες του μέσου Αμερικάνου, ιδίως σε μια οικονομία που πλήττεται από τα δεινά του πληθωρισμού.

Ή απλά η εποχή της βαρύνουσας σημασίας της υποστήριξης των διασημοτήτων να έχει τελειώσει.

Σίγουρα η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις χρησιμοποίησε τη δύναμη των διασημοτήτων της με ενθουσιασμό.

Λίγες ώρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, η Lady Gaga, η Γουίνφρεϊ, ο Ρίκι Μάρτιν και οι Roots ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια συγκέντρωση της Χάρις και μια συναυλία με τίτλο «Ψηφίστε για την ελευθερία» στην Φιλαδέλφεια.

Η Στίβι Νικς δήλωσε ότι ο Χάρις «είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας να σώσουμε τον κόσμο» και ότι μπορεί να παίξει στην ορκωμοσία του Χάρις.

Η Beyoncé (της οποίας το Freedom ήταν το ανεπίσημο τραγούδι της προεκλογικής εκστρατείας της Χάρις), η Jennifer Lopez, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Lizzo, η Katy Perry, ο Jon Bon Jovi και η Cardi B εμφανίστηκαν για την υποψήφια.

Τώρα, οι Δημοκρατικοί διερωτώνται αν η εξάρτησή τους από τις εγκρίσεις των διασημοτήτων είναι χαρακτηριστικό της απώλειας των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης.

Ειδικά καθώς έχουν προκύψει οικονομικά στοιχεία για το τεράστιο ποσό που ξόδεψε η εκστρατεία της Χάρις σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Τα εκλογικά λογιστικά αρχεία δείχνουν ότι 1 εκατ. δολάρια από τα χρήματα της εκστρατείας της Χάρις χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή της εταιρείας παραγωγής της Γουίνφρεϊ.

Αντίθετα, η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τους Ρεπουμπλικάνους ήταν ίσως πιο γνωστή για τις διαμάχες της με διασημότητες.

Οι μουσικοί διαμαρτύρονταν εδώ και καιρό ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος χρησιμοποιούσε τα τραγούδια τους στις συγκεντρώσεις.

Ο Νιλ Γιανγκ έκανε μήνυση για να σταματήσει η εκστρατεία του Τραμπ να χρησιμοποιεί το Rockin’ in the Free World – το τραγούδι που θα χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει την προεδρική του εκστρατεία πριν από τέσσερα χρόνια.

Neil Young rips Trump for using ‘Rockin’ in the Free World’ like it’s his ‘theme song’ https://t.co/tn22twQBbw pic.twitter.com/kG34GZ2aDh

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το τραγούδι «δεν του άρεσε ούτως ή άλλως».

Την παραμονή των εκλογών ο Τραμπ είπε σε ένα πλήθος στο Πίτσμπουργκ: «Δεν χρειαζόμαστε έναν σταρ γιατί έχουμε πολιτικές».

Η κατάσταση αναζωπύρωσε το θέμα των προσωπικοτήτων του θεάματος που εμπλέκονται στην πολιτική και το κατά πόσον αυτό είναι αποτελεσματικό στην ενθάρρυνση των νέων να ψηφίσουν.

Αλλά η συμμετοχή των 18-29 ετών ήταν μειωμένη το 2024, με ακόμη και τις νεαρές γυναίκες, που συνολικά ευνοούσαν τη Χάρις, να μετακινούνται προς τον Τραμπ κατά επτά μονάδες -στο 40%- σε σχέση με το 2020.

«Οι διασημότητες δεν έκαναν τη διαφορά, επειδή κανείς δεν μπορούσε. Ήταν μια ελαττωματική εκστρατεία από την αρχή, επειδή διοικούνταν από το πολιτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα», δήλωσε ο σύμβουλος των Δημοκρατικών Χανκ Σέινκοπφ.

«Τα ποσοστά των Δημοκρατικών ήταν συνολικά μειωμένα, οπότε απέτυχαν να κάνουν τη εκλογική βάση να νιώσει ότι επενδύουν σε αυτή. Από την άλλη, οι διασημότητες δεν κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν τίποτα,το μόνο που κάνουν είναι να προσθέτουν μια λάμψη στο event χωρίς να δίνουν στους ανθρώπους αυτό που θέλουν: πολιτική και κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Σέινκοπφ.

Τα προβλήματα της Χάρις με την αξιοπιστία επιδεινώθηκαν από την τοποθέτηση διασημοτήτων, δήλωσε ο Άντι Γκέρσον, καθηγητής μουσικής πρακτικής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών.

«Οι διασημότητες εμφανίζονταν σε συγκεντρώσεις γεμάτες από ανθρώπους που ήδη επρόκειτο να την ψηφίσουν», λέει.

«Ο Σπρίνγκστιν θα ήταν καλύτερα να κάνει διαφημιστική καμπάνια στα εργοστάσια ή στις γραμμές παραγωγής στο Μίσιγκαν – τα μέρη για τα οποία τραγουδάει – και η Beyoncé θα ήταν πιο χρήσιμη στα κομμωτήρια του Χιούστον».

«Αυτό είναι όχι μόνο πιο viral αλλά και πιο αυθεντικό. Κανείς δεν θέλει να ακούσει τον Σπρίνγκστιν ή την Beyoncé να μιλούν για τα οικονομικά», προσθέτει. «Δεν έχει απήχηση».

Το ίδιο μπορεί να ίσχυε και για την επιλογή της Κάμαλα Χάρις να εμφανιστεί στο εξώφυλλο της Vogue καθώς ξεκινούσε η ψηφοφορία.

Only rarely are individuals summoned for acts of national rescue, but in July, Vice President @KamalaHarris received one of those calls. With President Joe Biden’s decision to end his reelection campaign, the world looked to Harris with hopes and doubts. https://t.co/NtOIMM2L1R pic.twitter.com/4u1mbmDJ6i

— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 11, 2024