Συναγερμός στο Παρίσι: Ομηρία εργαζόμενων εστιατορίου από το αφεντικό τους

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Παρίσι καθώς εργαζόμενοι εστιατορίου βρίσκονται υπό ομηρία από τον εργοδότη τους.

Το εστιατόριο βρίσκεται στο προάστιο του Παρισιού, Issy les Moulineaux, και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το αφεντικό τους τους κρατάει όμηρους.

Ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Issy-les-Moulineaux, στα προάστια του Παρισιού, κατέφυγε το Σάββατο στο κατάστημά του όπου «κρατά μερικούς υπαλλήλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού (BSPP).



Τουλάχιστον τέσσερα άτομα κρατούνται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τα γαλλικά ΜΜΕ, δίχως, να υπάρχουν πελάτες στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro, πιστεύεται ότι ο γιος του ιδιοκτήτη του εστιατορίου είναι οπλισμένος με μαχαίρι. Ο άνδρας φέρεται να εξέφρασε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία έχει περικυκλώσει τη συνοικία, δίχως να είναι γνωστά ακόμα τα κίνητρά του.

UPDATE:

BFMTV reports that the ongoing hostage situation in Issy-les-Moulineaux near Paris has occurred inside the pizzeria l’Olivier.

The metal blinds outside of the restaurant have reportedly been closed and this is making it difficult to determine what is happening inside. pic.twitter.com/LQD8sEPT29

— FlashFeed (@FlashFeed365) November 16, 2024