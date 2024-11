Ζ-Pain! Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ τραγουδάει ακουστική ραπ για την αγάπη του και αυτό πονάει

Ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να κατακτήσει και το Spotify. O διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mαρκ Ζούκερμπεργκ, έκανε πρώτο του βήμα στη μουσική σκηνή και κυκλοφόρησε το δικό του cover της επιτυχίας «Get Low» των Lil Jon & the East Side Boyz του 2002, σε συνεργασία με τον ράπερ T-Pain.

Το απροσδόκητο μουσικό εγχείρημα έχει ρομαντική αφορμή. Ο συνινδρυτής και αφεντικό του Facebook θέλησε να τιμήσει την 21η επέτειο της πρώτης συνάντησης του με τη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θυμάται τα χρόνια πριν τον πλούτο και αφιερώνει το κομμάτι που άκουγαν οι δυό τους σε ένα κολεγιακό πάρτι όπου έπαιζε το πρωτότυπο τραγούδι.

«Κάθε χρόνο το ακούμε στην επέτειο των ραντεβού μας. Φέτος δούλεψα με τον @tpain στη δική μας εκδοχή αυτού του λυρικού αριστουργήματος» έγραψε στη λεζάντα του στο (δικό του) Instagram.

Η διασκευή, που κυκλοφόρησε με την μουσική επωνυμία του ντουέτου «Z-Pain», είναι μια πιο αργή έκδοση του πρωτότυπου τραγουδιού, με φωνητικά από τον Ζούκερμπεργκ που και να θες να αποφεύγεις, δεν μπορείς.

Προφανώς η κυκλοφορία του τραγουδιού έχει γίνει πρώτο θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς να αναφέρουν ότι δεν περίμεναν ποτέ να ακούσουν τον μεγιστάνα της τεχνολογίας να σιγοτραγουδάει λυρικά αριστουργήματα όπως η ατάκα «’Til the sweat drop down my balls».

Το cover είναι κομμάτι της νέας προσπάθειας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να επαναπροσδιορίσει την δημόσια εικόνα του.

Φέτος ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε πολλά.

Πειραματίστηκε με την εικόνα του

Έκανε ντίσκο πάρτι για τη γυναίκα του

Έκανε τη γυναίκα του άγαλμα σε κήπο όπως ήταν και η παράδοση στην Αρχαία Ρώμη που συχνά-πυκνά αποθεώνει ως πολιτισμό

Γιόρτασε τις ΗΠΑ χαιρετίζοντας τους πατριώτες των κοινωνικών του δικτύων κάνοντας wakeboarding

Προκάλεσε τον επίσης δισεκατομμυριούχο, ιδιοκτήτη του Χ, της Tesla και νέο υπουργό του Ντόναλντ Τραμπ Έλον Μασκ σε MMA αγώνα -δεν έγινε

Έχει γυμνάσει τα πόδια του σε ένα AI γυμναστήριο -και ως Ρωμαίος

Και τώρα κάνει μια ακόμη κίνηση για να αγαπηθεί από το pop fandom του. Το αν αυτό το cover -πνιγμένο στο autotune ως ακουστική εκδοχή με κιθάρα ενός ραπ τραγουδιού- είναι η αποθέωση του cringe ας το πουν τα αυτιά σας.

Ακούστε το κομμάτι σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα μουσικής ή απλά εδώ: