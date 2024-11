Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζει να μαίνεται, η ένταση ανέβηκε ακόμα περισσότερο χθες Τετάρτη, ημέρα που ανακοινώθηκε ότι έξι Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη και τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σε ισραηλινό βομβαρδισμό ο οποίος έπληξε πυκνοκατοικημένη τοποθεσία στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο έξι μελών του στον νότιο Λίβανο, γεγονός που αύξησε στις 47 τις απώλειές του στις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ αφότου άρχισε την επίθεσή του στην επικράτεια της γειτονικής χώρας, την 30ή Σεπτεμβρίου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβασε στο X φωτογραφία του δέντρου που εικονίζεται στο έμβλημα της επίλεκτης μονάδας Γκολάνι —στην οποία ανήκαν οι πεσόντες— και, αντί λεζάντας, emoji που εικονίζει ραγισμένη καρδιά.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο επεισόδιο για τον ισραηλινό στρατό αφότου ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις του στον Λίβανο, έπειτα από εκείνο τις πρώτες μέρες με επίσης έξι νεκρούς, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ διεμήνυε πως ο στρατός της χώρας του δεν πρόκειται να σταματήσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ.

«Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε καμιά κατάπαυση του πυρός», είπε, «δεν θα εγκρίνουμε καμιά συμφωνία που δεν θα συμπεριλαμβάνει την επίτευξη των στόχων του πολέμου» και επίσης «το δικαίωμα του Ισραήλ να δρα με δική του πρωτοβουλία εναντίον οποιασδήποτε τρομοκρατικής δραστηριότητας». Ο κ. Κατς εκφράστηκε κατά την πρώτη επίσκεψή του στη βόρεια διοίκηση του ισραηλινού στρατού αφού ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα.

«Οι θέσεις σκληραίνουν» στην ισραηλινή πλευρά, εκτίμησε στο Παρίσι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η χώρα του οποίου υπέβαλε πρόσφατα πρόταση για κατάπαυση του πυρός που παραμένει νεκρό γράμμα.

«Σήμερα, ακούμε στο Ισραήλ φωνές που υψώνονται για να πουν ότι το πιο σημαντικό (…) είναι να διατηρήσει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να εξαπολύει πλήγματα στον Λίβανο», πρόσθεσε.

Συνολικά χθες «περίπου 60» ρουκέτες, πύραυλοι ή drones εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο εναντίον του εδάφους του Ισραήλ, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το βράδυ.

Στη λιβανική πλευρά, συνεχίστηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού, με έναν να πλήττει πυκνοκατοικημένη τοποθεσία σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μερικές ώρες έπειτα από βομβαρδισμούς σε προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε drones μιας κατεύθυνσης εναντίον του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ (κεντρικά), όπου βρίσκεται επίσης το υπουργείο Άμυνας.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει πως «δεν αντιδρούμε σε ισχυρισμούς της Χεζμπολάχ».

Αργά το βράδυ έγινε νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, έπειτα από ισραηλινή διαταγή στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς του, διαπίστωσε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχαν προηγηθεί τρεις σειρές βομβαρδισμών στην περιοχή, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της πως εκτόξευσε τη νύχτα πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στα περίχωρα της πόλης Μπιντ Τζμπάιλ, στον νότιο Λίβανο, και στην κοινότητα Σάσα, στο βόρειο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε την 23η Σεπτεμβρίου εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως προπύργια της Χεζμπολάχ, και την 30ή Σεπτεμβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Πάνω από 3.360 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το βαριά οπλισμένο σιιτικό κίνημα τον Οκτώβριο του 2023.

Προχθές Τρίτη, δυο ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν όταν ρουκέτα έπληξε αποθήκη, εξέλιξη που αύξησε σε 45 τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στο βόρειο Ισραήλ από πυρά προερχόμενα από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που υπήρξε έναυσμα του συνεχιζόμενου, για 405η ημέρα, πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Χθες το κίνημα Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατο βίντεο, στο οποίο εκφράζεται ο ένας από τους ομήρους, ο Σάσα Τρουπάνοφ, 29χρονος Ρωσοϊσραηλινός.

💥Islamic Jihad released a new video of hostage Sacha Trufanov, 29, an engineer employed by @Amazon subsidiary Anapurna, who was 27 when taken hostage. His father, Vitaly, was murdered on October 7. His mother, grandmother & girlfriend were freed from captivity in November, 2023. pic.twitter.com/O8WdZuX3Cw

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) November 13, 2024