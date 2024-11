Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τον Λίβανο. Οι ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκκένωσης των περιοχών Χάρετ Χρέιτ και Γκομπέιρι αφού πρόκειται να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων οι IDF θα δράσουν δυναμικά στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράεε στο X.

Μια από τις σχετικές αναρτήσεις:

Δείτε βίντεο μετά την προαναγγελθείσα επίθεση:

The Israeli occupation bombed Al-Ghobeiry in Beirut’s southern suburb, Dahye, early this morning leaving behind extensive damage. pic.twitter.com/8WWI8ID02H

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 13, 2024