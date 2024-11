Το Ιράν υποστηρίζει ότι είναι πρόθυμο να συμμετέχει σε συνομιλίες για τα πυρηνικά, αλλά «όχι κάτω από πίεση ή εκφοβισμό».

Τη συγκεκριμένη δήλωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγτσί στη συνάντησή του με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ (Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας).

The International Atomic Energy Agency chief Rafael Grossi meets with Iran’s top diplomat Abbas Araghchi as he begins crunch nuclear talks in Tehran just weeks before US President-elect Donald Trump takes office.

Οι κρίσιμες συνομιλίες για τα πυρηνικά στην Τεχεράνη διεξάγονται λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη καθηκόντων του νεοεκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση φιλοξενούν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Times of Israel, αφού το Τελ Αβίβ παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο του Ιράν στον συγκεκριμένο τομέα, ειδικά κατά την τελευταία περίοδο όπου η ένταση έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Το προαναφερθέν ισραηλινό μέσο θυμίζει ότι ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο από το 2017 έως το 2021, ήταν ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής «μέγιστης πίεσης» που επέβαλε εκ νέου σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν αρθεί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τα πυρηνικά του 2015.

Ο Γκρόσι, ο οποίος έφτασε στην Τεχεράνη αργά χθες Τετάρτη, αναμένεται «να διαπραγματευτεί με τους κορυφαίους πυρηνικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της χώρας», αναφέρει το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Γκρόσι χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ως «απαραίτητη» σε ανάρτησή του στο X.

Started my two-day visit to Iran with an indispensable meeting with Iranian Foreign Minister @araghchi . pic.twitter.com/c8Fg9LqqqD

Ο Αραγτσί ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες που οδήγησαν στη συμφωνία του 2015.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «σημαντική και ξεκάθαρη» και ανανέωσε τη δέσμευση του Ιράν στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT).

«Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε με θάρρος και καλή θέληση. Το Ιράν δεν εγκατέλειψε ποτέ το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα», αναφέρει στη σχετική του ανάρτηση στο Χ.

Important & straightforward talks with DG @rafaelmgrossi this morning.

As a committed member of NPT we continue our full cooperation with the IAEA. Differences can be resolved through cooperation and dialogue. We agreed to proceed with courage and good will.

Iran has never… pic.twitter.com/bwLLzrKzwE

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 14, 2024