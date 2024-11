Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «εκτεθειμένες περισσότερο παρά ποτέ σε πλήγματα»

Ο ισραηλινός νέος υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκρινε χθες Δευτέρα ότι το Ιράν είναι «πιο εκτεθειμένο παρά ποτέ σε βομβαρδισμούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του». Φιλικά προσκείμενα στη Δύση δίκτυα, όμως το Αλ Μόνιτορ ισχυρίζονται πως οι S-300 του Ιράν έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

«Μας δίνεται η ευκαιρία να επιτύχουμε τον πιο σημαντικό στόχο μας: να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Κατς μέσω X.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, κάτι που η Ισλαμική Δημοκρατία —ηγέτες της οποίας καλούν συχνά να καταστραφεί το κράτος του Ισραήλ — διαψεύδει πάντα. Το Ιράν και οι σύμμαχοί του καταγγέλουν πως το Ισραήλ έχει ήδη πυρηνικά, τα οποία δεν ελέγχονται από τη διεθνή κοινότητα.

In my first meeting today with the @IDF General Staff Forum, I emphasized: Iran is more exposed than ever to strikes on its nuclear facilities. We have the opportunity to achieve our most important goal – to thwart and eliminate the existential threat to the State of Israel. pic.twitter.com/HX4Z6IO8iQ

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 11, 2024