Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ζήτησε να υπάρξει διάλογος με την ΕΕ προκειμένου οι δύο πλευρές «να επιλύσουν τα προβλήματά τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν χαιρετίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό», επεσήμανε ο Αραγτσί.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την εκλογή του νέου προέδρου του Ιράν, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει δηλώσει έτοιμος να ξεκινήσει «εποικοδομητικό διάλογο» με τις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα όμως ο Πεζεσκιάν τις έχει επικρίνει επειδή έχουν υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Iran’s new foreign minister Abbas Araghchi has called for dialogue with the European Union (EU) to resolve bilateral issues, following a phone call with the bloc’s top envoy.https://t.co/mdUzH437mw#Iran #IranNews #EuropeNews #Europeanunion pic.twitter.com/AfszWJrp8H

