«Η Ιταλία ξέρει να φροντίζει τις υποθέσεις της», απαντά ο πρόεδρος Ματαρέλα στον Μάσκ

O Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, απήντησε εμμέσως πλην σαφώς στον μεγιστάνα και νέο υπουργό του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, μετά την χθεσινή (12/11) του ανάρτησή, με την οποία ζητούσε «να φύγουν οι δικαστές» από την Ιταλία, οι οποίοι δεν συμμερίζονται την γραμμή της Τζόρτζια Μελόνι στο μεταναστευτικό.

Ο Μασκ αναφερόταν στην τελευταία απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου κατά της συμφωνίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για την μετεγκατάσταση μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία.

«Η Ιταλία είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα και πρέπει να επαναλάβω, με την έκφραση που χρησιμοποίησα στις 7 Οκτωβρίου του 2022, ότι ξέρει να φροντίζει τις υποθέσεις της, με σεβασμό στο Σύνταγμα», υπογράμμισε ο Ματαρέλα σε γραπτή του δήλωση.

Και προσέθεσε πως «καθένας, ιδίως όταν, όπως ανακοινώθηκε, ετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε μια φίλη και σύμμαχο χώρα, πρέπει να σέβεται την κυριαρχία της Ιταλίας και δεν επιτρέπετει να παίρνει το δικαίωμα να της κάνει υποδείξεις».

Να σημειωθεί ότι, σε νέα του παρέμβαση στο Χ σήμερα, ο Έλον Μασκ, που χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση του ιταλικού δικαστηρίου, έφτασε στο σημείο να αναρωτηθεί αν ο ιταλικός λαός ζει σε δημοκρατία, ή οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια μη εκλεγμένη αυταρχική κάστα;».

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024