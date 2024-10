«Θα βρω λύση και σε αυτό το πρόβλημα» λέει η Μελόνι για την επιστροφή των 12 μεταναστών

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου της Ρώμης, βάσει της οποίας οι δώδεκα μετανάστες που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης που δημιούργησε η κυβέρνησή της στη βόρεια Αλβανία, θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ιταλία καθώς δεν προέρχονται από ασφαλείς χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 12 μετανάστες που ήταν οι πρώτοι που μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από την Ιταλία στην Αλβανία αναμένεται να επιστρέψουν στην Ιταλία το Σάββατα, διότι η κράτησή τους είναι παράνομη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και, ως εκ τούτου, την ιταλική νομοθεσία.

Αυτή ήταν η απόφαση των δικαστών του μεταναστευτικού τμήματος του Δικαστηρίου της Ρώμης, παρόλο που οι εδαφικές επιτροπές είχαν ήδη απορρίψει τα αιτήματά τους για άσυλο.

Οι 12 αιτούντες άσυλο από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές είχαν διασωθεί τη νύχτα της 13ης Οκτωβρίου από την Οικονομική Αστυνομία στα διεθνή ύδατα της ιταλικής ζώνης Sar και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αλβανία με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για να εγκλειστούν στο κέντρο κράτησης Giader .

Η απόφαση των ρωμαϊκών δικαστών εφαρμόζει μια απόφαση της 4ης Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ορίζει ότι για να θεωρείται μια χώρα «ασφαλής», πρέπει να είναι τέτοια σε κάθε τμήμα της και για κάθε άτομο- η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης, δεν είναι.

🇮🇹🇦🇱 Rome court ruled that all immigrants sent to Albania must return to Italy.

It rejected the detention of 12 Bangladeshi and Egyptian migrants, citing their home countries as «unsafe.»

The court ordered the migrants to be returned to Italy. pic.twitter.com/L8HUFRl8he

