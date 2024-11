Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που δείχνουν αεροσκάφος να πέφτει επάνω σε αυτοκίνητο και να συντρίβεται.

Πρόκειται για ένα τζετ που έπεσε πάνω σε ένα όχημα, αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο του Φοίνιξ, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων.

Όπως αναφέρει το CBS, το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Falcon Field στη Mesa.

Το επαγγελματικό αεροσκάφος Honda HA-420 χτύπησε το όχημα έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου στις 4:40 μ.μ., σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Φαίνεται πως το τζετ γλίστρησε μέσα από την περίφραξη πριν να προσκρούσει στο όχημα, μετέδωσε η KPHO-TV.

Βίντεο από το ίδιο κανάλι κατέγραψε το συμβάν, δείχνοντας μια μεγάλη φωτιά σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο και πυκνό καπνό στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν μεταξύ των θυμάτων ήταν και κάποιος από τους επιβαίνοντες στο όχημα.

Five lives feared to have been lost at Mesa, Arizona after a Honda HA-420 aircraft (N57HP) crashed on takeoff at approx. 1640 this afternoon.

The aircraft, while departing Runway 22L at Falcon Field Airport (Mesa, AZ, USA), initiated a high-speed RTO, but could not stop on the… pic.twitter.com/DprAoRXj76

— FL360aero (@fl360aero) November 6, 2024