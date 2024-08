Ζώνη αποκλεισμού που περιλαμβάνει τις οδούς Esplanade, Minnie Street, Aplin Street και Grafton Street διέταξε η αστυνομία του Κουίνσλαντ καθώς ένα ελικόπτερο, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, συνετρίβη στην ταράτσα ξενοδοχείου στο Κερνς της Αυστραλίας.

Οι αρχές διέταξαν εκκένωση μέρους της περιοχής, σύμφωνα με την DailyMail.

Police have declared a Public Safety Preservation Act (PSPA) in Cairns City due to an aviation incident this morning, August 12.

The PSPA has an exclusion zone encompassing Esplanade, Minnie Street, Aplin Street, and Grafton Street.https://t.co/hvOb5zkWS3 pic.twitter.com/LOgkpWrVPe

— Queensland Police (@QldPolice) August 11, 2024