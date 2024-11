Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ θα μεταβεί στο Άμστερνταμ για «επείγουσα διπλωματική επίσκεψη» μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

«Υπό το φως των σοβαρών γεγονότων, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ θα αναχωρήσει σύντομα για επείγουσα διπλωματική επίσκεψη στην Ολλανδία», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Στην πλατφόρμα X, ο νεοδιορισθείς Σάαρ κατήγγειλε «τις τρομερές, βάρβαρες και ανισημιτικές επιθέσεις» που είναι ένα «ηχηρό σήμα συναγερμού για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο».

These terrible barbaric and antisemitic terror attacks are a blaring alarm call for Europe and the world.

Freedom loving countries, democracies, cannot allow unbridled hatred to roam the streets with impunity. As history has shown – what begins with persecution and violence…

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 8, 2024