Στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν τα παιδιά αργοπεθαίνουν από βόμβες ή την έλλειψη περίθαλψης

Η Αντέλ Χοντρ, η περιφερειακή διευθύντρια της UNICEF για την Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα παιδιά που νοσηλεύονται ακόμα στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην περιοχή της Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα, μέσα από μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Οι συνθήκες που περιγράφει είναι απελπιστικές, ενώ τα παιδιά που νοσηλεύονται πεθαίνουν είτε από την έλλειψη περίθαλψης, είτε από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, είτε από την έλλειψη οξυγόνου και νερού.

Σε δεύτερη ανάρτηση εξηγεί πως ευάλωτα νεογέννητα, άρρωστα ή τραυματισμένα παιδιά με ανάγκη για ΜΕΘ, σκοτώνονται σε σκηνές, σε θερμοκοιτίδες και στην αγκαλιά των γονιών τους. Λέει πως αν αυτό δεν δημιουργεί αρκετή πολιτική θέληση για τον τερματισμό του πολέμου, αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη κρίση στην ανθρωπιά όλων μας.

Τον τελευταίο χρόνο, 4.000 μωρά έχουν αποκοπεί από τη σωτήρια φροντίδα των νεογέννητων λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στα νοσοκομεία, όπως προσθέτει.

“Vulnerable newborns and sick and wounded children in need of intensive care are being killed in tents, in incubators and in the arms of their parents.”

— UNICEF (@UNICEF) November 5, 2024