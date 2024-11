Στους δρόμους οι Ισραηλινοί μετά την καρατόμηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας - Έκλεισαν δρόμους, άναψαν φωτιές

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο αναφορικά με τη διαχείριση των πολέμων. «Δυστυχώς, αν και τους πρώτους μήνες του πολέμου υπήρχε εμπιστοσύνη και υπήρχε πολύ γόνιμη δουλειά, τους τελευταίους μήνες αυτή η εμπιστοσύνη έσπασε μεταξύ εμένα και του υπουργού Άμυνας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Έκανα πολλές προσπάθειες να γεφυρώσω αυτά τα κενά, αλλά συνέχισαν να διευρύνονται», είπε και πρόσθεσε ότι «έφτασαν επίσης στη γνώση των πολιτών με έναν απαράδεκτο τρόπο, και χειρότερα από αυτό, τα έμαθε και ο εχθρός που ωφελήθηκε πολλά από αυτό».

Από την πλευρά του στην πρώτη του δήλωση, ο Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ ήταν και θα παραμείνει πάντα η αποστολή της ζωής μου».

Ο Γιόαβ Γκάλαντ πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Ίσραελ Κατζ, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Στο άκουσμα της είδησης χιλιάδες πολίτες κατέκλεισαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ και άλλων μεγάλων πόλεων για να διαμαρτυρηθούν για την καρατόμηση του Γκάλαντ.

Φώναξαν συνθήματα κρατώντας πλακάτ και έκαψαν αντικείμενα στη μέση κεντρικών δρόμων του Ισραήλ. Το πλήθος έκλεισε, μάλιστα, τον αυτοκινητόδρομο Ayalon στην πρωτεύουσα.

Η αστυνομία για να ελέγξει την κατάσταση έστησε οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ.

Video shared with me of protests happening now in Tel Aviv in response to Netanyahu firing Defense Minister Gallant pic.twitter.com/VyVRnNRp6n

🏴‍☠️⚡🏴‍☠️ Israeli police assault settlers after they closed the railway line in Tel Aviv in protest against the dismissal of the IOF Minister of War pic.twitter.com/MFccyQ7GAq

— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) November 5, 2024