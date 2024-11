Καθώς είναι εξαιρετικά απίθανο να μάθουμε τον νικητή της προεδρικής αναμέτρησης τη νύχτα των εκλογών στις ΗΠΑ, μπορούμε να θυμηθούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, Καμάλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σχεδόν ισόπαλοι.

Το πότε θα μάθουμε ποιος κέρδισε τις αμερικανικές εκλογές, εξαρτάται…

Τέσσερις swing states (οι πολιτείες όπου οι πλειοψηφίες είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες- η Αριζόνα, η Νεβάδα, η Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν, έχουν διαδικασίες επιστολικής ψήφου που μπορεί να απαιτήσουν ημέρες για να ολοκληρωθούν.

Αλλά αν η Χάρις έχει κερδίσει αποφασιστικά τις άλλες swing states, αυτό είναι αρκετό για να ανακηρυχθεί νικήτρια.

Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα χρειαστεί χρόνο.

Μέχρι τότε μπορούμε να θυμηθούμε τις 15 στιγμές που καθόρισαν την προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Ο σκληροδεξιός κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις θεωρούνταν ευρέως ως ο πιθανότερος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για να αποτρέψει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να γίνει υποψήφιος του κόμματος για τρίτη συνεχόμενη εκλογή, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζεται από τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, ο Ντε Σάντις τερματίζει την παραπαίουσα εκστρατεία του – και τελικά υποστηρίζει τον Τραμπ, η ομάδα του οποίου τον είχε συκοφαντήσει ως «Pudding Fingers» λόγω των υποτιθέμενων διατροφικών του συνηθειών.

Τρέχοντας σχεδόν ως εν ενεργεία, ο τελευταίος σοβαρός αντίπαλος του Τραμπ καταλήγει να είναι η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, η οποία, κόντρα σε όλες τις προσδοκίες, αναλαμβάνει τον μανδύα της ψήφου κατά του Τραμπ.

Αμφισβητώντας την πνευματική καταλληλότητα του Τραμπ και την πίστη του στο σύνταγμα των ΗΠΑ, η πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη – και επιμένει μέχρι τη Σούπερ Τρίτη του Μαρτίου, όταν τελικά κάνει στην άκρη, αφήνοντας τον Τραμπ ως τον τελευταίο σημαντικό υποψήφιο που παραμένει υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024.

Στα χρονικά της αμερικανικής πολιτικής, οι εν ενεργεία πρόεδροι που επιδιώκουν την επανεκλογή τους έχουν συνήθως σημαντικό προβάδισμα έναντι των διεκδικητών τους.

Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν – ο γηραιότερος πρόεδρος της χώρας – αντιστρατεύεται την τάση, καθώς οι ελικοειδείς παρατηρήσεις του, η συχνή αποφυγή της εκφοράς ονομάτων και η στασιμότητα του λόγου του εγείρουν ανησυχίες ότι ίσως είναι πολύ μεγάλος για να τα βάλει ξανά με τον Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ τρέχει με το δεξί στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και ανακηρύσσεται υποψήφιος του κόμματος για το 2024, ενώ ορκίζεται ότι, παρά την προχωρημένη ηλικία του, παραμένει ο πιο ικανός υποψήφιος για να νικήσει και πάλι τον Τραμπ.

Το πρώτο πραγματικό τράνταγμα της προεκλογικής εκστρατείας έρχεται στις 30 Μαΐου, όταν 12 ένορκοι της Νέας Υόρκης καθιστούν τον Τραμπ τον πρώτο πρώην πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία που καταδικάζεται για κακούργημα.

Τον κρίνουν ένοχο για τη διάπραξη ενός εγκλήματος – για την ακρίβεια 34 από αυτά – όταν παραποίησε τα επιχειρηματικά αρχεία για να συγκαλύψει πληρωμές ύψους 130.000 δολαρίων (100.000 λιρών) για την καταβολή χρημάτων για την αποσιώπηση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, για να αποκρύψει το σκάνδαλο από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους την παραμονή των εκλογών του 2016.

Δεν πρόκειται για το μοναδικό νομικό βάσανο του Τραμπ: κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει περισσότερες από 90 ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για εκβιασμό στη Τζόρτζια για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020, όπου σημείωσε ένα άλλο ορόσημο: την πρώτη φωτογραφία συλλήψεων Αμερικανού προέδρου. (Η ίδια αυτή η υπόθεση παίρνει αργότερα μια δραματική τροπή όταν αποκαλύπτεται ότι η εισαγγελέας Φάνι Γουίλις είχε σχέση με έναν εισαγγελέα που προσέλαβε, και η υπόθεση παραμένει σε αναμονή, ενώ ένας δικαστής εξετάζει αν πρέπει να την αποκλείσει).

Ξεχωριστά, τον Φεβρουάριο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής διατάσσει τον Τραμπ να καταβάλει 83,3 εκατ. δολάρια στη συγγραφέα Ε Τζιν Κάρολ, η οποία είχε υποβάλει μήνυση για δυσφήμιση αφού ο Τραμπ αμφισβήτησε δημοσίως ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά -μια κατηγορία που ο δικαστής έκρινε ότι ήταν «ουσιαστικά αληθινή».

Πολλές από τις άλλες υποθέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ ο Τραμπ ακολουθεί την πάγια νομική του τακτική: καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση.

Η εμφάνιση του Μπάιντεν στο εναρκτήριο προεδρικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ στις 27 Ιουνίου στην Ατλάντα είναι ίσως μία από τις χειρότερες στην αμερικανική ιστορία.

Τρέμοντας, με τραχιά φωνή και χαλαρά σαγόνια, η καταστροφική του εμφάνιση διανθίζεται από επανειλημμένες γκάφες στις λέξεις, άβολες παύσεις και τουλάχιστον ένα σημείο όπου παραπαίει πριν ισχυριστεί: «Επιτέλους νικήσαμε το Medicare».

Κορυφαία στελέχη και δωρητές των Δημοκρατικών πανικοβάλλονται, ενώ οι αλληλοκατηγορίες στροβιλίζονται σχετικά με τον ρόλο της εκστρατείας του και των μέσων ενημέρωσης που απέτυχαν να λάβουν επαρκώς υπόψη τους την προφανώς φθίνουσα πνευματική του κατάσταση.

Ο τυμπανοκρουσμός για την αποχώρηση του 81χρονου Μπάιντεν γίνεται όλο και πιο αμείλικτος, καθώς οι στρατηγικοί αναλυτές των Δημοκρατικών εν τέλει ενώνονται με τους μέσους ψηφοφόρους και αναρωτιούνται αν το κόμμα θα μπορούσε ακόμη να τον αντικαταστήσει με έναν νεότερο σημαιοφόρο για να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.

Την 1η Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο ρίχνει μια δική του βόμβα: αποφαίνεται ότι ο Τραμπ έχει τουλάχιστον εν μέρει ασυλία από ποινικές διώξεις για οτιδήποτε έκανε υπό την «επίσημη ιδιότητά» του ως πρόεδρος.

Η απόφαση, μια σημαντική νίκη για τον Τραμπ, καταστρέφει την πιθανότητα μια ποινική δίκη για τον Τραμπ σχετικά με την προσπάθεια υπονόμευσης των εκλογών του 2020 να γίνει πριν από τις νέες εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Είναι επίσης το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού που οι περισσότεροι παρατηρητές συμφωνούν ότι είναι η κατάληψη του ανώτατου δικαστηρίου από τη δεξιά, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ κατέστησε δυνατή με τον διορισμό τριών αρχισυντηρητικών δικαστών.

Έχοντας ήδη ανατρέψει την υπόθεση Roe v Wade -μια μνημειώδη νίκη για το κίνημα κατά των αμβλώσεων, για την οποία ο Τραμπ διεκδικεί με υπερηφάνεια τα εύσημα, που κατέστησε τις αμβλώσεις τεράστιο θέμα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 και τώρα στις εκλογές του 2024- οι συντηρητικοί είχαν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο σάλο τον Μάιο, όταν φωτογραφίες απέδειξαν ότι μια ανάποδη σημαία κυμάτιζε έξω από το σπίτι του δικαστή Σάμιουελ Αλίτο, σύμβολο υποστήριξης του κινήματος «Σταματήστε την κλοπή» του Τραμπ, το οποίο είχε εξέχουσα θέση στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου.

Μετά την απόφαση για την ασυλία, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ αντεπιτέθηκε, καταθέτοντας νέο κατηγορητήριο με πιο βελτιωμένους ισχυρισμούς- ο Τραμπ σε αντάλλαγμα υποσχέθηκε να απολύσει τον Σμιθ «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα», αν κερδίσει την επανεκλογή του.

Στις 13 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, ο Τραμπ δέχεται πυροβολισμό και τραυματίζεται στο πάνω δεξί αυτί από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος ρίχνει οκτώ σφαίρες με ένα τουφέκι τύπου AR-15 από την ταράτσα ενός κοντινού κτιρίου.

Καθώς οι πράκτορες ασφαλείας καλύπτουν τον πρόεδρο, αυτός στέκεται με υψωμένη γροθιά και φωνάζει: «Πολεμήστε, πολεμήστε, πολεμήστε», σε αυτό που γίνεται αμέσως μια εμβληματική φωτογραφία και στιγμή.

Οι πυροβολισμοί στοιχίζουν τη ζωή σε έναν παρευρισκόμενο και άλλοι δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση- ο Κρουκς σκοτώνεται από πράκτορες ασφαλείας. Μόλις εννέα εβδομάδες αργότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ φέρεται να γίνεται στόχος ενός δεύτερου επίδοξου δολοφόνου στο γκολφ κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας βρίσκουν τον Ράιαν Γουέσλι Ρούθ, 58 ετών, να κρύβεται στους θάμνους με μια καραμπίνα.

