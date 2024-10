Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας μηνύει τον Μασκ για τα δώρα εκατομμυρίων στους ψηφοφόρους

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ και το Super Pac του «τρέχουν μια παράνομη λοταρία» στην πολιτεία της Πενσυλβάνια.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Φιλαδέλφειας κατέθεσε μήνυση με σκοπό να σταματήσει την Eπιτροπή Πολιτικής Δράσης (America PAC) του Έλον Μασκ από το να συνεχίσει να απονέμει 1 εκατομμύριο δολάρια σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους σε πολιτείες που βρίσκονται στο εκλογικό μεταίχμιο.

Η μήνυση του εισαγγελέα Λάρι Κράσνερ καταγγέλλει τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και την ομάδα του America Pac ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές με την υπόσχεση να κερδίσουν χρηματικό έπαθλο.

Elon Musk’s daily $1 million lottery for registered swing state voters who sign his super PAC’s petition falls into a legal gray area and could potentially violate election law, three experts told NBC News https://t.co/C0vp8ZQHtQ

«Η America PAC και ο Έλον Μασκ διεξάγουν μια παράνομη κλήρωση στη Φιλαδέλφεια (καθώς και σε ολόκληρη την Πενσιλβάνια)», αναφέρει η μήνυση.

Η Πενσυλβάνια είναι μία από τις βασικές πολιτείες που θα κρίνουν τις προεδρικές εκλογές μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Καμάλα Χάρις. Οι εκλογές βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού στις εθνικές δημοσκοπήσεις, αλλά και στις κρίσιμες πολιτείες μάχης – εκ των οποίων ορισμένοι ειδικοί θεωρούν την Πενσυλβάνια ως την πιο σημαντική.

Η μήνυση του Κράσνερ, η οποία κατονομάζει ως εναγόμενους τόσο τον Μασκ όσο και την America Pac, έρχεται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι η καθημερινή κλήρωση των 1 εκατ. δολαρίων μπορεί να αποτελεί παραβίαση της ομοσπονδιακής εκλογικής νομοθεσίας.

NEW: The Justice Department has sent a letter to tech billionaire Elon Musk’s super PAC, America PAC, warning that its $1 million daily giveaway in battleground states may run afoul of federal law, a source familiar with the matter told NBC News. pic.twitter.com/IOa7zMdAEm

— MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024