Πωλείται… αέρας από τη Λίμνη Κόμο σε κουτάκια αναψυκτικών

Οι περισσότεροι τουρίστες επιστρέφουν από τις διακοπές τους με μια βαλίτσα γεμάτη σουβενίρ και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Τώρα όμως, η εταιρεία επικοινωνιών ItalyComunica δηλώνει ότι έχει εμφιαλώσει… τον αέρα της Λίμνης Κόμο και πουλά το κάθε κουτάκι προς €9,90.

Κάθε ένα από αυτά φέρεται να περιέχει 400 χιλιοστόλιτρα «100% αυθεντικού αέρα» που συλλέχθηκε από τον δημοφιλή προορισμό στην Ιταλία.

Η Λίμνη Κόμο γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια χάρη στην ομορφιά της. Διασημότητες όπως ο George και η Amal Clooney διαθέτουν σπίτι κοντά, ενώ ταινίες όπως το «Casino Royale» και το «House of Gucci» έχουν γυριστεί εκεί.

