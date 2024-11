Χαμός με τον Εμπίντ: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο επειδή αναφέρθηκε στον γιο και τον νεκρό αδερφό του (pic, vid)

Στο προσκήνιο έχει έρθει ο Τζόελ Εμπίντ, όχι όμως για αγωνιστικούς λόγους, καθώς όπως μετέφερε ο Σαμ Σαράνια, ο Καμερουνέζος σέντερ των Φιλαδέλφεια Σίξερς επιτέθηκε σε δημοσιογράφο στα αποδυτήρια μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Εμπίντ τα… πήρε με τον αρθρογράφο, Μάρκους Χέιζ, ο οποίος στις στις 23 Οκτωβρίου είχε γράψει στο «Philadelphia Inquirer» ένα κείμενο με τίτλο «Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι ασεβής απέναντι στους Σίξερς, στο άθλημα, στους θρύλους και στον εαυτό του».

NBA spokesman tells ESPN: “We are aware of reports of an incident in the Sixers locker room this evening and are commencing an investigation.” https://t.co/mfv4sfNm7r

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2024