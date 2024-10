Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που προκάλεσε η Dana στην Ισπανία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (Efe).

Ο αριθμός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία, έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές με τα συνεργεία διάσωσης να συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Τα περισσότερα θύματα αναφέρονται στην Βαλένθια (περισσότεροι από 150). Νεκροί από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί επίσης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και την Ανδαλουσία. Στη Βαλένθια, η δήμαρχος, María José Catalá, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι εννέα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στη συνοικία La Torre, οι οκτώ από αυτούς σε ένα γκαράζ.

Το μεσημέρι η μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) με νέο ανακοινωθέν υποβάθμισε το επίπεδο συναγερμού στο Καστελόν από κόκκινο σε πορτοκαλί. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχα σταλεί προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών να παραμείνουν στα σπίτια τους σε υψηλές περιοχές ή, αν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, να πάνε σε υψηλά σημεία.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια ανακοίνωσε σχέδιο βοήθειας. Η περιφέρεια θα διαθέσει 250 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, η κατάσταση παραμένει τραγική. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι αποκομμένοι στην επαρχία της Βαλένθια, χιλιάδες αυτοκίνητα είναι αποκλεισμένα, παρασυρμένα από τα νερά, και στην Ταραγόνα, ο δρόμος N-340 έχει κλείσει στην κατεύθυνση προς Amposta λόγω των καταρρακτωδών βροχών. Επιπλέον, ο δρόμος AP-7 έχει αποκοπεί, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία σε αυτόν τον δρόμο.

Shocking footage from our #searchandrescue team working to support communities impacted by #floods in #valencia 🇪🇸 We’ve deployed 7 helicopters to the area – more may follow. Thanks 🙏to our crews who’ve been working 24/7 to save lives in this challenging environment. #aviation pic.twitter.com/p2bLeeMiUR

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, έσπευσε στην Βαλένθια για να επισκεφθεί το Κέντρο Συντονισμού επιχειρήσεων Διάσωσης (Cecopi). Από εκεί εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη του και υποσχέθηκε η ισπανική κυβέρνηση να «σταθεί στο πλευρό των κατοίκων».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εφεξής «περνούν στο δεύτερο στάδιο», το οποίο συνίσταται στον εντοπισμό των αγνοουμένων, σημείωσε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός τους παραμένει «άγνωστος».

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

🚨🇪🇸: Once again a dangerous situation in the Valencian territory, with accumulations of more than 200 mm in a few hours. ATTENTION!! That these storms according to the latest forecasts seen by Meteopoble may occur again in the next few hours#Valencia #gotafria #dana https://t.co/03kv7uemtr pic.twitter.com/VPu4dDJb1s

— Weather monitor (@Weathermonitors) October 31, 2024