Ο Joe Exotic αρραβωνιάστηκε τον 33χρονο συγκρατούμενό του ενώ έχει καταδικαστεί σε 21 χρόνια φυλάκισης

Ήταν το 2020 όταν όλος ο πλανήτης έμαθε για τον Joe Exotic και την εκκεντρική ζωή του, μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Tiger King». Έναν χρόνο πριν ο 61χρονος ιδιοκτήτης ζωολογικού κήπου είχε βρεθεί ένοχος σε κατηγορίες κακοποίησης ζώων αλλά και για το σχέδιο δολοφονίας της ακτιβίστριας Κάρολ Μπάσκιν – αρχικά η ποινή φυλάκισης ήταν 22 χρόνια, ωστόσο μειώθηκε κατά 365 μέρες το 2022.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, ο Joe Exotic δεν χάνει ούτε την αισιοδοξία του ούτε τη διάθεση για ζωή. Έτσί, με μια ανάρτησή του στο X πριν από λίγες ημέρες, έκανε γνωστό ότι αρραβωνιάστηκε τον συγκρατούμενό του Χόρχε Μάρκεζ.

«Γνωρίστε τον Χόρχε Μάρκεζ. Είναι 33 χρονών, φανταστικός και από το Μεξικό. Τώρα θέλουμε να παντρευτούμε στη φυλακή και να πάρει άσυλο, διαφορετικά θα φύγουμε από την Αμερική όταν αποφυλακιστούμε. Όπως και να έχει, εύχομαι να τον είχα γνωρίσει πολύ καιρό πριν» έγραψε ο Joe Exotic.

Meet Jorge Marquez he is 33. He is so amazing and is from Mexico.

Now, the quest of getting married in prison and getting him asylum or we be leaving America when we both get out.

Either way, I wish I would have met him long ago. pic.twitter.com/MYRVPcy97Y

— Joe Exotic (@joe_exotic) October 29, 2024