Ο Κόλιν Φάρελ συγκινεί με τη συμμετοχή του σε μαραθώνιο στο Δουβλίνο

Ο Φάρελ περιέγραψε την κατάσταση της Φογκάρτι ως πιο επώδυνη από το να τρέξεις σε μαραθώνιο, εξηγώντας ότι το σώμα της είναι «80 τοις εκατό ανοιχτή πληγή», σε συνέντευξή του με τον Σεθ Μέιγιερς τον περασμένο μήνα.

Colin Farrell and his close friend Emma Fogarty have completed the Dublin City Marathon together | Read more: https://t.co/Ou53x4Zxhi pic.twitter.com/vvNi3bb1F5

Colin Farrell crossed the Dublin Marathon finish line in just over four hours, pushing his friend Emma Fogarty , who suffers from a rare skin condition called Epidermolysis Bullosa (EB), in a wheelchair for the last 4km of the race pic.twitter.com/AoIO5HEDfD

— Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) October 28, 2024