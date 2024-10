Πόσο Halloween είσαι;

Πόσα γνωρίζετε για το Halloween; Οι ρίζες του μας πηγαίνουν πίσω σε αρχαίες παγανιστικές και χριστιανικές παραδόσεις, όπως αυτή των Δρυιδών, το λεγόμενο Samhain, μια αρχαία κέλτικη γιορτή που εορταζόταν την 31η Οκτωβρίου. Λέγεται ότι τότε ο κόσμος των θεών γινόταν ορατός στους ανθρώπους, με τους πρώτους να κάνουν τρομαχτικά κόλπα στους δεύτερους, φορτίζοντας την ατμόσφαιρα με φόβο και προκαλώντας υπερφυσικά φαινόμενα. Αλλού διαβάζουμε ότι οι Κέλτες πίστευαν ότι την παραμονή του Samhain, τα σύνορα μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και του κόσμου των νεκρών γίνονταν θολά, με τα πνεύματα να επιστρέφουν στη γη. Τότε, οι άνθρωποι για να προστατευτούν, άναβαν μεγάλες φωτιές, φορούσαν τρομακτικά κοστούμια και έκαναν τελετές.

Αυτές λοιπόν οι πρακτικές αποτελούν μία πιθανή πρώιμη μορφή των σημερινών μεταμφιέσεων του Halloween.

Στην πραγματικότητα, ήταν η εποχή που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, με μία γκροτέσκ διάθεση από τους θεοσεβούμενους…

Στη συνέχεια, με την εξάπλωση του χριστιανισμού υιοθετήθηκαν οι παλαιότερες γιορτές και τη ημέρα αυτή, συγκεκριμένα την 1η Νοεμβρίου, γιορτάζεται η Ημέρα των Αγίων Πάντων (All Saints’ Day ή All Hallows’ Day) για να τιμήσει τους αγίους και τους μάρτυρες. Η νύχτα λοιπόν πριν από αυτή τη γιορτή ονομάστηκε All Hallows’ Eve, η οποία με τον καιρό μετονομάστηκε σε «Halloween».

Σήμερα, είναι μία γιορτή διασκέδασης και μεταμφιέσεων που έχει περάσει τα σύνορα της Αμερικής, που την εγκαθίδρυσε με τη σημερινή της μορφή, και γιορτάζεται παντού, ακόμα και στη χώρα μας. Πάρτι, φεστιβάλ, χοροί ακόμα και οι τέχνες τιμούν τη μέρα των νεκρών. Ειδικά, ο κινηματογράφος βάζει τα πιο τρομαχτικά του, προσκαλώντας μας να το ζήσουμε παρέα και από τη μικρή οθόνη.

AMERICAN HORROR STORY: DELICATE

Η 12η σεζόν της διάσημης σειράς τρόμου American Horror Story (AHS), δια χειρός Ryan Murphy και Brad Falchuk, έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού και όχι τυχαία. Το Delicate, το πρώτο που βασίζεται σε μυθιστόρημα, και συγκεκριμένα στο ψυχολογικό θρίλερ «Delicate Condition» (2023) της Danielle Valentine, θυμίζει σε κάποιους κλασικές ιστορίες τρόμου όπως «Το μωρό της Ρόζμαρι» (1968).

Το Delicate είναι η ιστορία μίας γυναίκας που πιστεύει ότι κάτι σκοτεινό προσπαθεί να εμποδίσει την εγκυμοσύνη της, με την ίδια να μην μπορεί να ξεχωρίσει αν οι φόβοι της είναι αληθινοί ή προϊόν της φαντασίας της. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Emma Roberts που επιστρέφει πάλι ως βασική πρωταγωνίστρια, η πληθωρική Kim Kardashian στον πρώτο της δραματικό ρόλο και το μοντέλο και ηθοποιός Cara Delevingne να αποτελεί μέρος του βασικού καστ.

Συνεπής στο ύφος της σειράς, ατμοσφαιρική και σκοτεινή, η σεζόν αυτή πάει ένα βήμα παρακάτω καθώς δεν βασίζεται σε παραφυσικά φαινόμενα με σπλάτερ στοιχεία αλλά περισσότερο στον ψυχολογικό τρόμο, ήτοι μία συνεχής αίσθηση απειλής και αμφισβήτησης της πραγματικότητας. Η θεματική της δε, η ευαίσθητη μητρότητα, αποτελεί κάτι νέο για τη σειρά, που εξερευνά κάτι βαθιά ανθρώπινο: τους φόβους που συνοδεύουν μία εγκυμοσύνη. Όσο για την αισθητική της, παραμένει ως ένα American Horror Story, εκκεντρική με κουστούμια και σκηνικά που εντυπωσιάζουν.

Το ανατριχιαστικό AMERICAN HORROR STORY:DELICATE είναι διαθέσιμο στο Disney+.

The First Omen

Πάει κοντά μισός αιώνας όταν το franchise τρόμου «The Omen» πρωτοβγήκε στις αίθουσες και έγραψε τη δική του ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες ταινίες τρόμου στην ιστορία του σινεμά, με την εμβληματική ερμηνεία του Gregory Peck. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μάθουμε τα γεγονότα πριν τη γέννηση του παιδιού που έμελλε να είναι ο Αντίχριστος. Η ταινία «The First Omen», ως ένα prequel του αρχικού, θα μας ταξιδέψει στην εποχή που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη γέννηση του Damian Thorn, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα την προέλευση του κακού, στο πως γεννήθηκαν οι σκοτεινές δυνάμεις που σηματοδότησαν το ξεκίνημα της δυσοίωνης προφητείας.

Όπως και το πρώτο, τα βασικά θέματα που διαπραγματεύεται η ταινία, πέρα από το να μας κόψει τη χολή, είναι η συνεχής πάλη του καλού και του κακού και οι θρησκευτικοί συμβολισμοί (που σε κάποιους μπορεί να πειράξει και ευαίσθητες χορδές).

Αυτόν τον τρόμο και την ένταση που χαρακτηρίζει όλη τη σειρά αυτών των ταινιών, θα τη ζήσουμε και σε αυτό, από τη σκηνοθετική ματιά της Deborah Chow. Αν σε κάποιους αυτό το όνομα είναι γνωστό, είναι γιατί τη μάθαμε μέσα από τη δουλειά της στις δημοφιλείς σειρές «The Mandalorian» και «Obi-Wan Kenobi». Αυτή τη φορά, η κινηματογραφική της οπτική γίνεται πιο σκοτεινή και μέρος μίας κληρονομιάς που βρίσκεται σταθερά στο ΤΟΡ 10 της κατηγορίας της.

Τρομολάγνοι μου, ήρθε η ώρα να μπείτε πιο βαθιά σε αυτό που γέννησε το απόλυτο κακό με τη βοήθεια μίας νεαρής Αμερικανίδας που ταξιδεύει στη Ρώμη για να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία της… Eκκλησίας. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΩΝΟΣ, είναι διαθέσιμο τώρα στο Disney+.

Beetlejuice

Χαλαρώνουμε λίγο την ένταση από τον Οιωνό και πάμε σε κάτι γνώριμο και αγαπημένο από το μακρινό 1988. Ο λόγος βέβαια για την κλασική πλέον κωμωδία τρόμου (ή μήπως φαντασίας;) του μοναδικού Tim Burton, «Beetlejuice». Η ταινία που έχει στοιχειώσει τη δεκαετία του ’80, έχει μία ξεχωριστή θέση τόσο στους λάτρεις των cult έργων, όσο και των σινεφίλ, συνδυάζοντας προχωρημένα για την εποχή της ειδικά εφέ, ιδιόρρυθμους χαρακτήρες και πολύ μαύρο χιούμορ.

Η υπόθεση αφορά σε ένα ζευγάρι που σκοτώνεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και επιστρέφει για να στοιχειώσει το σπίτι τους. Οι Adam (Alec Baldwin) και Barbara Maitland (Geena Davis), φαντάσματα πλέον, προσπαθούν να διώξουν τους νέους και ζωντανούς κατοίκους του σπιτιού τους με μικρή επιτυχία. Η οικογένεια των Deetz, που μετακομίζει εκεί μαζί με την κόρη τους Lydia (Winona Ryder) αποδεικνύονται σκληρά καρύδια. Τότε λοιπόν καταφεύγουν στη βοήθεια ενός «bio-exorcist» φαντάσματος, του Beetlejuice, ο οποίος αποδεικνύεται ένα πνεύμα κακότροπο, απρόβλεπτο και επικίνδυνο. Στον ομώνυμο ρόλο ο καταπληκτικός Michael Keaton που απογείωσε τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα με την ενέργεια και την εκκεντρικότητά του, κάνοντάς τον έναν από τους αγαπημένους του ρόλους αλλά και μία φιγούρα ποπ σύμβολο της δεκαετίας.

Όλο αυτό δεν θα γινόταν βέβαια χωρίς τα μαγικά του Tim Burton που συνδύασε φαντασία, γκοθ, σουρεάλ και χιούμορ σε μία αφήγηση. Τα σκηνικά αντίστοιχα του κινηματογραφικού κόσμου του Burton, γεμάτα με παράξενα, σκοτεινά και ταυτόχρονα περίτεχνα στοιχεία. Όσο για τη μουσική, ο Danny Elfman, στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη, κατάφερε να ενισχύσει αυτήν την αίσθηση του απόκοσμου σε συνδυασμό πάντα με την κωμική πλευρά της ταινίας. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για Καλύτερο Μακιγιάζ ενώ τα ειδικά εφέ εντυπωσιάζουν σε μία εποχή που δεν υπήρχαν ψηφιακά και όλα στηρίζονταν στη φαντασία -και στην πρακτική απόδοση αυτής- των δημιουργών.

Οπότε, πριν δείτε το Beetlejuice 2 που έχει κυκλοφορήσει, με τους Michael Keaton και Winona Ryder στους εμβληματικούς τους ρόλους αλλά και την αγαπημένη μας «Wednesday» Jenna Ortega, απαιτείται να ξαναθυμηθείτε ή να δείτε για πρώτη φορά από που ξεκίνησαν όλα.

Evil Dead Rise

Το Evil Dead Rise, η πιο πρόσφατη ταινία, πέμπτη στη σειρά, του franchise τρόμου Evil Dead, έκανε όπως γνωρίζουν όλοι οι horror lovers την πρεμιέρα της τον προηγούμενο χρόνο. Πρόκειται για ένα reboot του EVIL DEAD, που επιστρέφει στο σήμερα με μία φρέσκια προσέγγιση, ξεφεύγοντας από την ολίγον τρολ cult οπτική του Sam Raimi, ως ένα σύγχρονο αιματοβαμμένο θρίλερ για τους γνώστες του είδους. Η ταινία που συνεχίζει με αρκετές δόσεις σπλάτερ, συνδυάζει επιπλέον το υπερφυσικό με κάποιο θα έλεγε κανείς μαύρο χιούμορ.

Τι αλλάζει; Ας ξεκινήσουμε από το σκηνικό. Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με απομονωμένες καλύβες και δάση αλλά με αστικό περιβάλλον και ένα μπλογκ κατοικιών στο οποίο λαμβάνει χώρα όλη η δράση, που ο τρόμος και η ένταση είναι ενισχυμένη καθώς όλο το περιβάλλον είναι σε όλους πιο οικείο, σωστά;

Όσο για την ιστορία, ακολουθεί την επανένωση των δύο αδελφών Ellie (Alyssa Sutherland) και Beth (Lily Sullivan) που ξαναβρίσκονται σε ένα ολίγον παρακμιακό κτήριο διαμερισμάτων. Εκεί, τα παιδιά της Ellie βρίσκουν το διαβόητο Βιβλίο των Νεκρών Necronomicon, και απελευθερώνουν τον χειρότερο εφιάλτη τους, έναν αιμοχαρή αρχαίο δαίμονα που καταλαμβάνει τη μητέρα τους. Τι θα κάνει τώρα η Beth;

Ο πρώτος των σκηνοθετών των Evil Dead Sam Raimi επιστρέφει ως παραγωγός μαζί με τον Bruce Campbell, ενώ τώρα πίσω από τις κάμερες βρίσκεται ο Lee Cronin που φέρνει ένα φρέσκο αέρα στο εντυπωσιακά τρομαχτικό θρίλερ. Είναι γεγονός ότι η τελευταία αυτή ταινία είναι ακραία σε πολλά σημεία, με στοιχεία από το είδος του body horror όπως φυσικά και με παραφυσικά στοιχεία που μπουστάρουν την αγωνία και τον τρόμο, προσδίδοντας μια δική της νέα ταυτότητα.

Το Necronomicon, σημείο αναφοράς για όλες τις ταινίες της σειράς, μαζί με κάποιες λεπτομέρειες αλλά και σύμβολα θα συνδέσουν τη νέα ιστορία με τις παλαιότερες για τους φανς.

Το Evil Dead Rise έλαβε θετικές κριτικές, με την Alyssa Sutherland να επαινείται ως δαιμονισμένη και τα εφέ να αναδεικνύουν την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Cronin. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα must watch για τους λάτρεις του είδους.

