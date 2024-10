«Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας»

Η αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ήταν «ακριβής και ισχυρή» και «πέτυχε όλους τους στόχους», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η επίθεση υπήρξε ακριβής και ισχυρή, πέτυχε όλους τους στόχους της», ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην πρώτη δημόσια δήλωση για τις ισραηλινές επιδρομές, κατά την διάρκεια τελετής για την πρώτη εβραϊκή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς κατά του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Netanyahu: “We severely damaged Iran’s defense and missile production capabilities. The strike was precise and achieved all its objectives.” pic.twitter.com/qUlQWALJXo

— Open Source Intel (@Osint613) October 27, 2024