Οι αξιωματούχοι του Ιράν θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να επιδείξουν με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ της χώρας τους στο Ισραήλ, μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον της ιρανικής επικράτειας, μετέδωσε το πρακτορείο Irna επικαλούμενο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Το κακό που διέπραξε το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ισραήλ) πριν δύο βράδια δεν θα πρέπει ούτε να υποτιμηθεί ούτε να υπερτιμηθεί», σχολίασε ο Χαμενεΐ.

Our officials should be the ones to assess and precisely apprehend what needs to be done [to show the power of Iranian people to enemy] and do whatever is in the best interests of this country and nation.

