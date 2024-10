Τσιμίκας – Παυλίδης: Βασικοί σε Λίβερπουλ και Μπενφίκα στο Champions League (pics)

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι στην βασική της ενδεκάδα της Λίβερπουλ, η οποία αντιμετωπίζει τη Λειψία (22:00) σε λίγη ώρα, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παραλληλα και ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης της Μπενφίκα, που υποδέχεται τη Φέγενορντ και θέλει να κάνει το «3 στα 3», στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Κέλεχερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Μακ Άλιστερ, Γκράφενμπερχ, Σόμποσλαϊ, Σαλάχ, Νούνιες, Χάκπο

The Reds to take on RB Leipzig in #UCL action ✨

— Liverpool FC (@LFC) October 23, 2024