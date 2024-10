Το Ιράν διεξάγει ναυτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ομάν και παρατηρητές από άλλες εννέα χώρες, τα οποία άρχισαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ασκήσεις με την ονομασία «IMEX 2024» έχουν στόχο την ενίσχυση «της συλλογικής ασφάλειας στην περιοχή, την επέκταση της πολυμερούς συνεργασίας και την επίδειξη της καλής θέλησης και των δυνατοτήτων για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της φιλίας και της ασφάλειας της ναυτιλίας», μετέδωσε η αγγλόφωνη Press TV.

Στη διάρκεια των γυμνασίων, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τακτικές για την εγγύηση της ασφάλειας της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας, την προστασία των θαλάσσιων οδών, τη διεύρυνση ανθρωπιστικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών για επιχειρήσεις διάσωσης και ανακούφισης, σύμφωνα με την Press TV.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

