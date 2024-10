Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «οδυνηρή».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν που έγινε την 1η Οκτωβρίου μετά τις δολοφονίες του Ισμαήλ Χανίγια, του Αμπάς Νιλφορουσάν και του Χασάν Νασράλα.

«Αν κάνετε λάθος και επιτεθείτε στους στόχους μας, είτε στην περιοχή είτε στο Ιράν, θα σας ξαναχτυπήσουμε οδυνηρά», δήλωσε ο Σαλαμί στην κηδεία του Νιλφορουσάν που σκοτώθηκε στο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό μαζί με τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

IRGC commander-in-chief, Hossein Salami just spent a good part of his speech during IRGC commander Niloforoushan burial ceremony in Isfahan sending message to Israel:

«To each point you attack, there will be painful retaliation to the same point from you, decide carefully» pic.twitter.com/i8wMkKum5c

— Mehdi H. (@mhmiranusa) October 17, 2024