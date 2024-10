Γκουαρντιόλα: «Ένα μέρος μου φεύγει. Συγχαρητήρια στον Τούχελ για την πρόσληψη»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε σε βρετανικά μέσα για την αποχώρηση του Τσίκι Μπεγκιριστάιν, του επι χρόνια συνεργάτη και φίλου του, την διαδοχή του από το Ούγκο Βιάνα αλλά και το δικό του μέλλον με τους «πολίτες» .

Παράλληλα ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για το «φλέγον» θέμα στο «νησί» που είναι η πρόσληψη Τούχελ από την αγγλική ομοσπονδία.

Pep Guardiola has said that England manager Thomas Tuchel’s nationality is irrelevant.

‘I don’t like to criticise for just the fact you were born in a place,’ he said. ‘He is recognised for his talent and I wish him the very best. I would like to support him unconditionally’ pic.twitter.com/4qaXCVdTQs

