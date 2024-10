Όταν το Χάρλεμ ήταν «τόσο γκέι όσο και μαύρο» – Η ιστορία που δε μάθαμε

Κατά τις αρχές και τα μέσα του 20ού αιώνα, στο Χάρλεμ σημειώθηκε ένα κολοσσιαίο κοινωνικό κίνημα καλλιτεχνικής έκφρασης και διανόησης. Σε μια εποχή που χαρακτηριζόταν από την υποταγή των μη λευκών, αυτή η κυρίως μαύρη γειτονιά της Νέας Υόρκης προσέφερε ένα καταφύγιο στο οποίο οι Aφροαμερικανοί δημιουργοί μπορούσαν να παράγουν και να εκτελούν, επιτρέποντας την άνοδο σημαντικών προσωπικοτήτων όπως η Zora Neale Hurston, ο Langston Hughes, ο Louis Armstrong και η Josephine Baker.

Η καλλιτεχνική έκρηξη που προωθήθηκε από αυτό το κίνημα έμεινε γνωστή ως Αναγέννηση του Χάρλεμ.

Η Αναγέννηση του Χάρλεμ είχε ως αιχμή του δόρατος την πολιτική της αξιοπρέπειας, η οποία επεδίωκε την (ευνοϊκή) επανεφεύρεση της εικόνας των μαύρων στα μάτια των λευκών Αμερικανών.

Ο «Νέος Νέγρος»

Ο Alain LeRoy Locke, για παράδειγμα, τον οποίο πολλοί θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του καλλιτεχνικού κινήματος, ήλπιζε να χρησιμοποιήσει την έννοια του «Νέου Νέγρου » για να μεταμορφώσει τις αρνητικές ιδέες που συνδέονταν τότε με τους μαύρους.

Ωστόσο, η αποστολή του Locke να φωτίσει θετικά αυτή την ομάδα είχε ένα κόστος: αθέλητα αγκάλιασε τις απόψεις και το κοινωνικοπολιτικό σύστημα που απαξίωναν τόσο τους μαύρους όσο και τους queer ανθρώπους.

Όπως εξηγεί ο διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής Henry Louis Gates Jr. , «Αν οι Νέοι Νέγροι της Αναγέννησης του Χάρλεμ προσπάθησαν να σβήσουν την παραληφθείσα ρατσιστική εικόνα τους στη δυτική φαντασία, έσβησαν επίσης τον φυλετικό τους εαυτό».

Στον αντίποδα του λευκού ρατσισμού και της ετεροκανονικότητας των μαύρων

Ωστόσο, ορισμένοι καλλιτέχνες του κινήματος πήγαν κόντρα στο ρεύμα. Οι queer μαύροι αποτελούσαν τον αντίποδα του λευκού ρατσισμού και της ετεροκανονικότητας των μαύρων, οπότε οι queer καλλιτέχνες της Αναγέννησης του Χάρλεμ χρησιμοποιούσαν συχνά την εκστρατεία για να εξερευνήσουν τις διαφορές στην έκφραση του φύλου και να υπερηφανευτούν, τόσο για τη φυλή τους όσο και για τις ομόφυλες επιθυμίες τους.

Η τέχνη χρησίμευε πάντα ως μια μορφή αντίστασης. Σύμφωνα με την Αμερικανίδα μελετήτρια Sarah Baughey-Gill, η πλειονότητα των επιστημόνων του 19ου αιώνα θεωρούσε τις μη δημιουργικές σεξουαλικές συμπεριφορές ως μορφές ψυχοπαθολογίας, οι οποίες εξίσωναν τις επιθυμίες του ίδιου φύλου με ψυχικές διαταραχές.

Οι ομοφυλόφιλοι μαύροι αντιμετώπιζαν την καταπίεση και στα δύο μέτωπα

Τον 20ό αιώνα, πολλοί επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και της ιατρικής συνέχισαν να υιοθετούν αυτή την άποψη για τη μη ετεροφυλοφιλία. Το ευρύ κοινό ακολούθησε τους «επαγγελματίες», οδηγώντας έτσι τις διακρίσεις με βάση τον προσανατολισμό να γίνουν βασικό στοιχείο της αμερικανικής κοινωνίας. Οι ομοφυλόφιλοι μαύροι αντιμετώπιζαν την καταπίεση και στα δύο μέτωπα.

Ως εκ τούτου, οι queer καλλιτέχνες της Αναγέννησης του Χάρλεμ ήταν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν την τέχνη τους για να προωθήσουν την υπερηφάνεια τόσο για τη φυλή τους όσο και για την έκφραση της σεξουαλικότητάς τους.

Tο 1926 ένας δημοσιογράφος της New York Age έγραψε: «Αρρενωπές γυναίκες και θηλυκοί άνδρες, πώς θα ξεχωρίσετε τους κόκορες από τις κότες;»

«Δύσκολο να διακρίνει κανείς τα δύο φύλα»

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 1930, η Στοά Χάμιλτον στο Rockland Palace στο Χάρλεμ φιλοξένησε έναν χορό μεταμφιέσεων που είχε διαφημιστεί ως ένα «ραντεβού για την εύθραυστη και φρικιαστική συμμορία», σύμφωνα με ένα περιεκτικό μήνυμα της The New York Age, της εξέχουσας μαύρης εφημερίδας της εποχής.

Στην εκδήλωση, αναφέρει το δημοσίευμα της Age, «ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς τα δύο φύλα».

Οι γυναίκες ήταν «εξοπλισμένες» με ανδρική ενδυμασία, ενώ «δεκάδες άνδρες με έντονα θηλυπρεπή χαρακτηριστικά αποκαλυπτόντουσαν με χάρη μέσα σε όμορφα βραδινά φορέματα».

«Σκανδαλώδης ζωή για τα ήθη της εποχής»

Αν και πολλοί άνθρωποι συνδέουν την ιστορία της queer κουλτούρας στη Νέα Υόρκη με το Greenwich Village, εκδηλώσεις όπως ο χορός αυτός δεν ήταν ασυνήθιστες στο Χάρλεμ της εποχής της Αναγέννησης, όπου ο πληθυσμός των L.G.B.T. κοινωνικοποιούνταν σε διάφορους χώρους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν διαφυλετικοί.

Η ζωή τους συχνά θεωρούνταν σκανδαλώδης για τα ήθη της εποχής.

Κατά τη διάρκεια περίπου δύο δεκαετιών, το Χάρλεμ έγινε το σπίτι μαύρων καλλιτεχνών, μουσικών, συγγραφέων και κοσμικών όλων των σεξουαλικών αποχρώσεων. Σε ένα δοκίμιο του 1993, ο μελετητής του Χάρβαρντ, Χένρι Λούις Γκέιτς Τζούνιορ, το δήλωσε ευθέως: Το Χάρλεμ ήταν «σίγουρα τόσο γκέι όσο και μαύρο».

Η επιστημονική έρευνα

Το Χάρλεμ, από νότο προς βορρά, εκτείνεται από την κορυφή του Σέντραλ Παρκ έως την περιοχή πάνω από την 145η οδό και, από δύση προς ανατολή, από το πάρκο Σεντ Νίκολας έως την Πέμπτη Λεωφόρο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Αναγέννηση θεωρείται όλο και περισσότερο ότι δημιούργησε «τρόπους συγγένειας που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις πυρηνικές οικογένειες», σύμφωνα με τα λόγια της Clare Corbould, μελετήτριας της αφροαμερικανικής ιστορίας και αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας.

«Η επιστημονική έρευνα για την Αναγέννηση έχει συμπλέξει με τη θεωρία και τις μελέτες των queer για να εμβαθύνει και να διευρύνει την κατανόησή μας για την Αναγέννηση», δήλωσε η ίδια.

«Ποτέ δεν ήμουν σε αυτό που αποκαλούν “ντουλάπα”»

Κανείς στην Αναγέννηση του Χάρλεμ δεν φορούσε τη σεξουαλικότητά του στο μανίκι όπως ο Richard Bruce Nugent. Γεννημένος στις 2 Ιουλίου του 1906, ο Nugent ήταν συγγραφέας, ζωγράφος, εικονογράφος και χορευτής.

Σε αντίθεση με τους συγχρόνους του, ο Nugent δεν ντρεπόταν για τις ομόφυλες επιθυμίες του και απέρριπτε την πολιτική της αξιοπρέπειας των ομοτέχνων του, όπως ο Alain LeRoy Locke.

Κάποτε δήλωσε: «Βλέπετε, είμαι ομοφυλόφιλος. Ποτέ δεν ήμουν σε αυτό που αποκαλούν “ντουλάπα”. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι η σεξουαλικότητά μου ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να ντρέπομαι, και ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν δουλειά οποιουδήποτε άλλου εκτός από τη δική μου».

Ο Nugent περιτριγυρίστηκε από queer μαύρους καλλιτέχνες που ήταν συλλογικά γνωστοί ως «Niggerati» στην Αναγέννηση του Χάρλεμ

Αποχρώσεις της αμφιφυλοφιλίας

Ένα παράδειγμα της διαφορετικής προσέγγισης του Nugent είναι η δημοσίευση του 1926 του Smoke, Lilies and Jade, ενός διηγήματος που απεικονίζει με γλαφυρό τρόπο την πολυπλοκότητα και τις αποχρώσεις της αμφιφυλοφιλίας.

Τον κατέστησε έναν από τους πρώτους Αφροαμερικανούς που εισήγαγε τη λογοτεχνία που περιείχε μια αμφισεξουαλική έννοια. Δυστυχώς, πολλά άτομα απέφυγαν αυτό το έργο λόγω του ωμού αισθησιασμού του όσον αφορά τις επιθυμίες του ίδιου φύλου, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Nugent να συνεχίσει να δημιουργεί έργα που ξεχείλιζαν queerness.

Οι γνωστοί «Niggerati»

Ο Nugent περιτριγυρίστηκε από queer μαύρους καλλιτέχνες που ήταν συλλογικά γνωστοί ως «Niggerati» στην Αναγέννηση του Χάρλεμ.

Πολλοί από αυτούς δεν ήταν σε θέση να διαμαρτυρηθούν μόνοι τους για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδισε να επαναστατήσουν συλλογικά, με πιο λεπτούς τρόπους.

Σκεφτείτε τον Wallace Thurman (γεννημένος το 1902), διακεκριμένο μυθιστοριογράφο, κριτικό, δοκιμιογράφο και εκδότη. Σύμφωνα με τον αείμνηστο ιστορικό Stephen Maglott, ο Thurman ήταν παντρεμένος με τη Louise Thompson για έξι μήνες, αλλά στη συνέχεια το ζευγάρι χώρισε.

Η Thompson πίστευε ότι ο Thurman «ήταν ομοφυλόφιλος που αρνιόταν να το παραδεχτεί». Ωστόσο, ο Thurman δεν αποκάλυψε ποτέ τη σεξουαλικότητά του και παραμένει ασαφές αν ήταν ομοφυλόφιλος ή αμφιφυλόφιλος.

«Το υπεραρρενωπό φυλετικό σώμα»

Παρ’ όλα αυτά, ο Wallace Thurman χρησιμοποίησε το λογοτεχνικό του έργο για να αμφισβητήσει την αρρενωπότητα και τη σχέση της με τη φυλή, το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Όπως σημειώνει ο Dr. Stephen Knadler, πρόεδρος του τμήματος Αγγλικών στο Spelman College, ο Thurman εισήγαγε «μια νέα φιλοσοφία για τον Νέο Νέγρο».

Γράφει: «Ενώ πολλοί συγγραφείς της Αναγέννησης του Χάρλεμ διατύπωναν ένα υπεραρρενωπό φυλετικό σώμα για να αντιμετωπίσουν τις θεωρίες της λευκής υπεροχής για τον ευνουχισμό του μαύρου άνδρα, ο Thurman αντίθετα προσφέρει στους αναγνώστες του ένα queer μαύρο ανδρικό σώμα».

«Mια μεγάλη, σκοτεινή, αρρενωπή κυρία»

Οι queer μαύροι καλλιτέχνες της Αναγέννησης του Χάρλεμ γιόρταζαν επίσης την «διαφορετικότητά» τους μέσω της έκφρασης του φύλου.

Η Gladys Bentley, ένα από τα πιο αγαπημένα είδωλα της δεκαετίας του 1920 και του 1930, ήταν μια λεσβία τραγουδίστρια των μπλουζ που είχε εξέχουσα θέση στη σκηνή των νυχτερινών κέντρων της Νέας Υόρκης.

Χρησιμοποίησε τις εμφανίσεις της για να αμφισβητήσει τα πρότυπα των φύλων, εμφανιζόμενη με ανδρικά σμόκιν και μεγάλα καπέλα, και θαυμάστηκε από άλλους καλλιτέχνες της Αναγέννησης του Χάρλεμ. Στο περιοδικό Smithsonian, για παράδειγμα, η Haleema Shah αφηγείται την περιγραφή του Langston Hughes για τη λάμψη της Bentley, σημειώνοντας ότι την έβλεπε ως «μια εκπληκτική έκθεση μουσικής ενέργειας» και «μια μεγάλη, σκοτεινή, αρρενωπή κυρία».

Queer φωλιές

Η εποχή ήταν γνωστή για τους ασφαλείς χώρους της για τα queer μαύρα άτομα -πάρτι και κοινωνικές συγκεντρώσεις όπου οι γκέι, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλοι, οι τρανσέξουαλ και οι μη δυαδικοί άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός τους.

Η πιο διάσημη από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν ο χορός Hamilton Lodge Ball, μια ετήσια υπόθεση που φημιζόταν για την υπερβολή, τους χορούς και τους διαγωνισμούς της. Κάθε χρόνο ο Τύπος συνέρρεε στο χορό για να αποκαλύψει λεπτομέρειες στον έξω κόσμο.

Το μόνο πράγμα που ξεπερνούσε την εμμονή των δημοσιογράφων με το γεγονός ήταν η αδυναμία τους να κατανοήσουν αυτό που έβλεπαν. Το 1926, για παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος της New York Age έγραψε: «Αρρενωπές γυναίκες και θηλυκοί άνδρες, πώς θα ξεχωρίσετε τους κόκορες από τις κότες;». Προφανώς, ακόμη και οι απλοί άνθρωποι αμφισβητούσαν τις συμβατικές αντιλήψεις για το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Ριζοσπαστικά ποιήματα

Αυτές οι φωνές μέσα στην Αναγέννηση του Χάρλεμ δεν έμειναν ανεπηρέαστες στην προσπάθειά τους για έκφραση. Ο Claude McKay ήταν ένας διακεκριμένος αμφιφυλόφιλος συγγραφέας που δεν φοβόταν να συμπεριλάβει queer θέματα στα ποιήματα και τα μυθιστορήματά του.

Κατά συνέπεια, το FBI τον έθεσε υπό παρακολούθηση. Ο μελετητής Αγγλικών και Αφροαμερικανικών Σπουδών William J. Maxwell σημειώνει ότι το FBI αποκάλεσε το βιβλίο του McKay Harlem Shadows του 1922 «συλλογή ριζοσπαστικών ποιημάτων» που γράφτηκε από «έναν διαβόητο νέγρο επαναστάτη».

Ως απάντηση στις παρενοχλήσεις του FBI, ο McKay πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του καριέρας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτός Αμερικής.

«Δεν μου αρέσουν οι άντρες»

Η Ma Rainey, που συχνά αποκαλείται «Μητέρα των μπλουζ », ήταν γνωστή για τη δυνατή φωνή της και τη σαγηνευτική παρουσία της όταν εμφανιζόταν στο Lincoln Theater της West 135th Street, την καθιερωμένη της σκηνή στο Χάρλεμ.

Όχι μόνο της πιστώνεται ότι ήταν η πρώτη διασκεδάστρια που γεφύρωσε με επιτυχία το χάσμα μεταξύ του vaudeville και της μαύρης λαϊκής έκφρασης του Νότου, αλλά χρησιμοποίησε τη μουσική της για να εκφράσει την έλξη της προς τις γυναίκες.

Στο «Prove It on Me Blues», η Ma Rainey τραγουδά: «Βγήκα χθες βράδυ με ένα πλήθος φίλων μου / Πρέπει να ήταν γυναίκες, γιατί δεν μου αρέσουν οι άντρες».

«Δεν παντρεύομαι»

Ορισμένοι ηγέτες στο Χάρλεμ, ιδίως μέλη της ανώτερης τάξης, κατακεραύνωσαν ανοιχτά τέτοιες εκφράσεις μαύρης queerness.

Η ιστορικός Glenda Elizabeth Sherouse περιγράφει πώς ο Adam Clayton Powell, πάστορας της Abyssinian Baptist Church του Χάρλεμ, το 1929 προώθησε την ιδέα ότι η queer κουλτούρα του Χάρλεμ διέφθειρε τους νεαρούς μαύρους άνδρες και γυναίκες.

Για παράδειγμα, κατηγόρησε τις λεσβίες για την «ευρέως διαδεδομένη αιτία της άρνησης των νεαρών μαύρων γυναικών να παντρευτούν». Ο Sherouse σημειώνει επίσης ότι «πολυάριθμοι άλλοι ιερείς, ηγέτες της κοινότητας και μαύρες εφημερίδες προσχώρησαν στη σταυροφορία του Adam Clayton Powell κατά της ομοφυλοφιλίας εκείνη τη χρονιά». Παρά τις προσπάθειες του Powell, οι queer καλλιτεχνικοί χώροι συνέχισαν να ευδοκιμούν στο Χάρλεμ.

«Όλα τα διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μου…»

Οι γενναίους καλλιτέχνες της Αναγέννησης του Χάρλεμ προκειμένου να διασφαλίσουν την αναγνώριση όλων των πτυχών της ταυτότητάς τους, αντιστάθηκαν στην πίεση να συμμορφωθούν με τα κοινωνικά πρότυπα που προέρχονταν τόσο εντός όσο και εκτός της μαύρης κοινότητας – πιέσεις με τις οποίες η Αμερική παλεύει ακόμη και σήμερα.

Ωστόσο, όπως συνεχίζει να μας υπενθυμίζει η κληρονομιά αυτών των μαύρων queer πρωτοπόρων, κάθε ανθρώπινο ον αξίζει το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του χωρίς παρεμβάσεις από τον έξω κόσμο.

Σύμφωνα με τα λόγια του Αμερικανού ποιητή Pat Parker: «Τη μέρα που όλα τα διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μου θα μπορούν να έρθουν μαζί, θα έχουμε αυτό που θα αποκαλούσα επανάσταση».

