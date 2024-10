Οι γυναίκες έρχονται σε οργασμό μέσω των θηλών τους;

Όταν αναφερόμαστε στον οργασμό, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας την εκσπερμάτιση, τον κολπικό οργασμό και τον κλειτοριδικό οργασμό. Υπάρχουν όμως περίπου δεκαπέντε διαφορετικά είδη οργασμών, ανάλογα με το σώμα του ατόμου και τον τρόπο που αντιδρά στη διέγερση, λέει η Tuğçe Balik, μια ταντρική θεραπεύτρια και σεξολόγος που ολοκληρώνει το διδακτορικό της πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα μιλώντας στον Guardian.

Αυτοί οι άλλοι τύποι περιλαμβάνουν οργασμούς που βασίζονται σε ορισμένα μέρη του σώματος, όπως οι θηλές.

Περιλαμβάνουν επίσης αυτό που η Balik ονόμασε «ενεργειακό» οργασμό, ο οποίος μπορεί να προκύψει από διαλογισμό και φαντασία, χωρίς να εμπλέκεται κανένα άγγιγμα, και οργασμούς στον ύπνο, τους οποίους εκτιμάται ότι έχει βιώσει το 37% των γυναικών και το 83% των ανδρών.

Πώς προκύπτουν οι οργασμοί από τις θηλές;

Οι θηλές θεωρούνται εδώ και πολύ καιρό μια ερωτογενής ζώνη. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να εκτιμούν ποιο ποσοστό των ανθρώπων έχει βιώσει κορύφωση από το παιχνίδι με τις θηλές, μια μελέτη του 2006 διαπίστωσε ότι το 82% των γυναικών και το 52% των ανδρών βρίσκουν τη διέγερση των θηλών διεγερτική.

Μόλις το 2011 η Dr. Nan Wise – ψυχοθεραπεύτρια, σεξοθεραπεύτρια και νευροεπιστήμονας με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ – διεξήγαγε μια μελέτη που αποκάλυψε πώς η διέγερση των θηλών επηρεάζει πραγματικά τον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με την Wise, είχε διαπιστωθεί ότι «η κλειτορίδα, ο κόλπος και ο τράχηλος εντοπίζονται στον αισθητηριακό φλοιό των γεννητικών οργάνων», ένα τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και το οποίο αποκαλεί επίσης «ηδονιστική ζώνη απόλαυσης».

Για να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέρη του σώματος ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, η Wise και η ομάδα της ζήτησαν από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα να διεγείρουν διάφορες περιοχές και να έχουν διαφορετικές φαντασιώσεις ενώ βρίσκονταν σε ένα μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας. Αυτό τους επέτρεψε να παρατηρήσουν πώς διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ανταποκρίνονται σε διάφορες εμπειρίες. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα φανταζόταν να χρησιμοποιεί έναν δονητή σε σεξουαλικό πλαίσιο, ο αισθητήριος φλοιός των γεννητικών οργάνων ενεργοποιήθηκε- ωστόσο, όταν φανταζόταν ένα ιατρικό εργαλείο, δεν υπήρχε σημαντική ανταπόκριση.

Για τη διέγερση των θηλών, η Wise έβαλε τους συμμετέχοντες να αγγίξουν την αριστερή τους θηλή. Αρχικά, περίμενε να δει δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την αίσθηση του στήθους. Η θεωρία της ήταν ότι οι οργασμοί από τη θηλή μπορεί να συμβαίνουν επειδή η διέγερση της θηλής απελευθερώνει ωκυτοκίνη, μια ορμόνη που μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις της μήτρας, οδηγώντας ενδεχομένως σε κολπικό οργασμό.Αντ’ αυτού, όμως, ανακάλυψε ότι η διέγερση της θηλής ενεργοποιούσε τον ίδιο τον αισθητήριο φλοιό των γεννητικών οργάνων.

«Οι θηλές είναι μια έντονα ερωτογενής ζώνη, όπως και τα γεννητικά όργανα», εξηγεί η Wise. «Όταν οι θηλές διεγείρονται, ο εγκέφαλος ενεργοποιείται και οι περιοχές που επεξεργάζονται την αίσθηση επικοινωνούν με εκείνες που είναι υπεύθυνες για την ευχαρίστηση».

«Έχουμε ένα ρητό στις νευροεπιστήμες», λέει η Wise. «Νευρώνες που πυροδοτούνται μαζί, συνδέονται μεταξύ τους».

Πώς μπορείς να φτάσεις σε οργασμό από τη θηλή;

Η σεξολόγος Balik ξεκίνησε ένα συνειδητό ταξίδι για να μάθει πώς να κάνει το στήθος της πηγή μεγαλύτερης ευχαρίστησης. Προηγουμένως, «στην πραγματικότητα είχε αρκετά απευαισθητοποιημένες θηλές», λέει η Balik.

Η Balik ξεκίνησε εστιάζοντας στο αισθησιακό μασάζ, μαζί με βαθιές αναπνοές και χαλάρωση. «Θέλετε πραγματικά να ζεστάνετε το σώμα όταν πρόκειται να διεγείρετε μια νέα περιοχή», λέει. «Ξεκινήστε να κάνετε μασάζ στο εσωτερικό των μηρών σας, σφίξτε τα χέρια σας, χαλαρώστε τον λαιμό σας».

Η Balik συνιστά μια τεχνική που ονομάζεται «skipping», όπου αγγίζετε τον εαυτό σας, αλλά σκόπιμα παραλείπετε την περιοχή εστίασης, για να «χτίσετε την προσμονή στο σώμα σας».

Μια άλλη τεχνική tantra που συνιστά συχνά στους πελάτες της ονομάζεται μεταφορά ευχαρίστησης, η οποία περιλαμβάνει τη διέγερση ενός «πολύ ευχάριστου σημείου στο σώμα σας», όπως το σημείο G ή η κλειτορίδα, και την «διέγερση της θηλής» τόσο ξεχωριστά όσο και ταυτόχρονα, καθώς οικοδομείτε τη διέγερση. «Αυτό που κάνει είναι βασικά να πει στον εγκέφαλό σας “αυτό είναι πολύ ευχάριστο” και να πει στο σώμα σας “αυτή είναι μια περιοχή ηδονής”», λέει η Balik.

*Με πληροφορίες από: The Guardian | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Gabrielle d’Estrées and One of Her Sisters | Μουσείο του Λούβρου