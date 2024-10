Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να φύγουν από τη Βηρυτό – Σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κρίση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να σφυροκοπά διάφορες περιοχές του Λιβάνου και τη Χεζμπολάχ να απαντά με ομοβροντία ρουκετών.

Σύμφωνα με τις IDF, αυτήν την ώρα ακούγονται σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς εκτοξεύονται βλήματα από τον Λίβανο.

«Ενεργοποιήθηκε συναγερμός σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της χώρας μετά από εκτοξεύσεις που πέρασαν στη χώρα από το Λίβανο, οι λεπτομέρειες ερευνώνται», έγραψε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

Οι IDF, νωρίτερα, ανέφεραν ότι διεξάγουν έρευνα μετά την εκτόξευση αρκετών ρουκετών στο Καρμιέλ, μια πόλη στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην περιοχή. Αν και οι περισσότερες από αυτές αναχαιτίστηκαν, υπήρξαν αρκετά πλήγματα.

Η αστυνομία σημείωσε ότι οι ρουκέτες μπορεί να έπληξαν ιδιοκτησίες στο Καρμιέλ και πρόσθεσε ότι ερευνά πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή. Μπορεί να υπάρχουν απώλειες, υπογράμμισε, αλλά δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τραυματίες.

Σε βίντεο, που έχει δημοσιευτεί στο Χ, φαίνεται πλήθος κόσμου να τρέχει να σωθεί φοβούμενος για τις επιθέσεις από τον Λίβανο.

Στο μεταξύ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο καλεί και πάλι τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη χώρα αυτήν «τώρα».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι πρόσθετες πτήσεις, τις οποίες οργανώνει η πρεσβεία για τους Αμερικανούς, που θέλουν να φύγουν από τη Βηρυτό, δεν θα συνεχιστούν επ’ άπειρον.

Lebanon: U.S. citizens in Lebanon are strongly encouraged to depart now. The commercial airport remains open and there is availability on commercial carriers. Please check flight options at Beirut–Rafic Hariri International Airport. Since September 27, the U.S. government also… pic.twitter.com/iiaPw4gSAE

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 14, 2024