Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο και να σπέρνει τον θάνατο. Στην πιο πρόσφατη επιδρομή τους οι IDF έπληξαν πολυκατοικία στα βόρεια της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με τον λιβανέζικο Ερυθρό Σταυρό.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, το χτύπημα έγινε στο χωριό Αϊτού, στην επαρχία της Σγάρτα στο βόρειο Λίβανο, κοντά στην Τρίπολη, όπου υπάρχει πλειονότητα Χριστιανών. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μαχητικά του Ισραήλ βάζουν στο στόχαστρό τους το βόρειο τμήμα του Λιβάνου, το οποίο δεν είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Israeli 🇮🇱 airstrike targeting an apartment in a building hosting internally displaced IDPs in the village of Aitou n the Zgharta District in the North Governorate of Lebanon 🇱🇧https://t.co/DdGIhYSPZ0 pic.twitter.com/8AfLfFaGUz

— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 14, 2024