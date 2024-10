Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα ότι μαχητές της έστησαν ενέδρα σε Ισραηλινούς στρατιώτες και πολέμησαν «σε απόσταση εξ’ επαφής» με τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της έστησαν «ενέδρα σε μια ισραηλινή δύναμη» που επιχειρούσε να διεισδύσει στα περίχωρα του Μαΐς αλ-Τζαμπάλ και η μάχη έγινε «σε απόσταση εξ’ επαφής».

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για «μάχες σώμα με σώμα» και «τραυματίες στρατιώτες» στις τάξεις του.

Το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ χτύπησε με «σμήνος από drones» τη βάση της Ταξιαρχίας Γκολάνι στην Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡️BREAKING – UPDATE: ALMOST 70 DEAD AND INJURED ISRAELI SOLDIERS

The number of dead and wounded Iaraeli soldiers in the «Binyamina» operation targeting Golani Brigade base south of Haifa has risen to 67, according to Hebrew media.

The operation set off toward its target, the… pic.twitter.com/p8xzEiVKKU

— Suppressed News. (@SuppressedNws) October 13, 2024