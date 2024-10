Υπό τον κλοιό ισχυρής αστυνομικής δύναμης πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των γυναικοκτονιών στην Τουρκία, η συχνότητα των οποίων σημειώνει το τελευταίο διάστημα αλματώδη αύξηση.

Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην ‘Αγκυρα, όπου η Αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να συγκροτήσουν πορεία, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου της τουρκικής πρωτεύουσας.

Σοκ προκάλεσε μια γυναικοκτονία στην Ιταλία.

Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της πόλης της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από έκκληση της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, η συμμετοχή ήταν μαζική. Κεντρικά συνθήματα ήταν «Τέλος στους δολοφόνους, τους βιαστές, την ατιμωρησία και τον εκφοβισμό», «Δικαιώμα, Δίκαιο, Δικαιοσύνη» και «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία».

Μικρότερη σε όγκο συγκέντρωση έλαβε χώρα και στο Πέρα, στο τέλος της κεντρικής Μεγάλης Οδού (Ιστικλάλ), στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου οι συγκεντρωμένοι, κυρίως φοιτητές και γυναίκες, κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, όπως «δεν περπατάς ποτέ μόνη», «γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «δεν θέλουμε να πεθαίνουμε στους δρόμους», «οι άντρες σκοτώνουν, το κράτος προστατεύει», «οι δολοφόνοι θα λογοδοτήσουν στους φοιτητές» και πολλά ακόμα.

Πολύ ισχυρή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας, η οποία σχημάτισε κλοιό γύρω από το συγκεντρωμένο πλήθος από άνδρες των μονάδων καταστολής και κάγκελα.

While we were talking about Ayşenur and İkbal, did you know that 6 more women have been murdered? It has not been updated yet, but 300 women have been murdered in Turkey this year. This is not a number, this is a shame for all of us.

Femicide is political!#reenact6284 https://t.co/29GZCaU1kA

— lia #reenact6284 (@raggedytimelady) October 12, 2024